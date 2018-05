Donaueschingen IMS Gear setzt Wachstumskurs fort

Geplant waren zwei Prozent Wachstum, am Ende waren es 2017 sieben Prozent: Allein diese Zahlen zeigen, dass es bei IMS Gear rund läuft. Auch die Rendite vor Steuern bewegt sich weiter bei sieben Prozent. Kein Wunder, denn die Trends im Kernbereich Automotive spielen der Firma in die Karten. Künftiger Wachstumsträger soll der Standort China werden.

Der größte Arbeitgeber auf der Baar setzt seinen beständigen, gesunden Wachstumskurs fort. In Zahlen bedeutet das für IMS Gear einen Umsatzsprung über die magische Marke einer halben Milliarde Euro. 515 Millionen Euro Umsatz standen am Ende des Jahres 2017 in der Bilanz, ein Plus von sieben Prozent. Um neun Prozent auf 562 Millionen Euro soll der Umsatz 2018 wachsen, die Umsatzrendite, also der Unternehmensgewinn, soll wie in der Vorjahren acht Prozent erreichen, skizzierte Vorstandsmitglied Dieter Lebzelter, der mit seinen Vorstandskollegen Bernd Schilling und Wolfgang Weber durch die Jahresbilanzkonferenz lotste.