Donaueschingen Hubertshofen gewinnt an Bürgern und Lebensqualität

Die erste Gmond weist 409 Einwohner aus, Moste und Kesslerbächle werden die Investitionsschwerpunkte 2018.

Hubertshofen – Auf ein erfolgreiches Jahr 2017 blickte Ortsvorsteherin Monika Winterhalder anlässlich der ersten Sitzung des Ortschaftsrates Hubertshofen 2018 zurück, bei der auch Oberbürgermeister Erik Pauly den sehr diskussionsfreudigen Bürgern Rede und Antwort stand.

409 Einwohner hat der Donaueschinger Teilort, das sind 32 mehr als im Vorjahr. Sieben Geburten waren zu verzeichnen. Und der kleine Kindergarten ist mit 16 belegten Plätzen annähernd voll. Ein Antrag auf Ortskernförderung wurde gestellt und genehmigt, in Kindergarten und Feuerwehrhaus wurden Renovierungen vorgenommen. Höhepunkt war der Ausbau des neuen Radwegs nach Wolterdingen, der am 15. Dezember seiner Bestimmung übergeben wurde. Insgesamt wurden 200 000 Euro investiert.

Auch 2018 hat der Ort wieder vieles vor. Mit Fördermitteln von 80 000 Euro wird das Kesslerbächle renaturiert, ab der Mosterei bis um das Schwimmbadgelände herum offengelegt und schön angelegt, eine Art „Stadtbächle für Hubertshofen“, so Monika Winterhalder. Die genaue Ausführung ist noch in Planung, ebenso wie die Neugestaltung der Schwimmbadstraße. Für das Bürgerhaus werden ein Beamer und eine Leinwand angeschafft, auf dem Friedhof werden Baumgräber angelegt, die Feuerwehr erhält eine neue IT-Struktur und eine Erneuerung der Elektroinstallation. Die Toiletten am Schwimmbad werden saniert, für eine Drainage des Bolzplatzes und einen Gartenzaun am Kindergarten sind ebenfalls Gelder eingestellt.

Ebenfalls noch dieses Jahr wird das Projekt angegangen, künftig in der Mosterei ganzjährig Schaumosten anzubieten. Gleichzeitig wird ein Obstlehrpfad angelegt, der rein über Fördergelder finanziert wird. In diesem Rahmen werden neue Obstbäume gepflanzt. In der Mosterei werden 28 000 Euro in Tore, Fenster, Dach und Anstrich investiert. So werde der gesamte Bereich um Mosterei, Schwimmbad und Bolzplatz eine ordentliche Aufwertung erfahren, freut sich Monika Winterhalder.

Oberbürgermeister Erik Pauly informierte über die Projekte in Donaueschingen und stellte sich anschließend den Fragen der Zuhörer. Bei der Frage nach Einkaufsmöglichkeiten appellierte er, den Einzelhandel zu stärken. In der Regel bekomme man in Donaueschingen alles. Das größte Problem sei der Internethandel. Stadtrat Andreas Willmann forderte dazu auf, den Stadtbus zu nutzen. Im geplanten neuen Baugebiet in Hubertshofen kann noch dieses Jahr mit der Erschließung begonnen werden, wenn alles optimal läuft. Auch wenn die Erschließung durch einen privaten Investor erledigt wird, werden die Straßen später von der Stadt übernommen und betreut.

Projekt Mosterei

In der alteingesessenen Hubertshofener Mosterei wurden vom 26. September bis 4. November 52 250 Kilo Äpfel gemostet. Moster Georg Tritschler konnte 25 Kindergärten und Schulen zum Schaumosten begrüßen. Zusammen mit der Ortsverwaltung soll dieses Schaumosten nun ganzjährig angeboten werden. Parallel wird ein Obstlehrpfad eingerichtet, zu dem geführte Wanderungen angeboten werden. Neben den bereits bestehenden Streuobstwiesen werden an dem Pfad 40 bis 60 neue Obstbäume gepflanzt, neben Apfelbäumen auch Birnen-, Kirsche-, Zwetschgen und Mirabellenbäume. An der Mosterei ist mittelfristig ein Anbau mit einem Mostmuseum geplant. Die Inneneinrichtung hierfür ist bereits vorhanden. Schirmherr des Projekts ist der Minister für Tourismus, Guido Wolf.