Donaueschingen Hotel Öschberghof in Donaueschingen bildet die besten Jungköchinnen des Landes aus

Lisa Podnar und Carolin Friedrich landen beim Berufswettbewerb auf den ersten beiden Plätzen.

Die beiden besten Nachwuchsköchinnen des Landes kommen aus dem Hotel Öschberghof in Donaueschingen. Lisa Podnar (21) holte bei den Landesjugendmeisterschaften des Gastgewerbes den Sieg in ihrem Berufswettbewerb, den zweiten Platz belegte Carolin Friedrich (20). Laut einer Pressemitteilung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg nahmen an den Meisterschaften am 16./17. Mai in Bad Überkingen 100 angehende Köchinnen und Köche, Restaurant- und Hotelfachleute, Fachleute für Systemgastronomie sowie Fachkräfte im Gastgewerbe aus dem ganzen Land teil.

Die angehenden Köchinnen und Köche durchliefen am ersten Tag eine theoretischen Prüfung. Am zweiten Wettbewerbstag stellten sie ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis, indem sie aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Vier-Gänge-Menü für acht Personen zubereiteten.

Mit dieser Kreation überzeugte Lisa Podnar die Jury: