Donaueschingen Heizzentrale fürs Konversionsgelände

Der dichter bebaute Mittel- und Südteil soll umweltfreundlich zentral mit Wärme versorgt werden.

Wenn es um die Erschließung von neuen Baugebieten geht, wird seitens des Bauamts immer geprüft, wie dieses möglichst umweltfreundlich mit Energie versorgt werden könnte. In der Kernstadt ist das in den Baugebieten Bühlstraße und dem angrenzenden Schützenberg über die Brigachschiene-Nahwärme beispielhaft gelungen. „Oft lohnt sich eine zentrale Wärmeversorgung aber immer noch nicht, weil dafür eine bestimmte Baudichte benötigt wird“, meint Stadtbaumeister Heinz Bunse. In den beiden Abschnitten Mitte und Süd des Konversionsgeländes könnte es aber wieder klappen. Denn schon das französische Militär hatte die meisten Gebäude von einer Wärmezentrale aus versorgt. Und da die Leitungen teils noch in gutem Zustand sind, will man dieses Netz nutzen und ausbauen. Nicht angeschlossen werden die neuen Hauser im nördlichen Sektor, im dem gerade die Abrissarbeiten laufen. Sie werden ans Gasnetz angeschlossen.

Eine erste Idee, dort ein kaltes Nahwärmenetz (Erdwärmenutzung)zu etablieren, erwies sich nach Ansicht von Umweltberater Gerhard Bronner als unwirtschaftlich. Und für die Brigachschiene sei das Gebiet nach heutigem Stand auch zu weit weg von der Energiezentrale am Bahnhof, meint Bunse. Es gebe aber noch andere Interessenten, versichert er. Und es sei ja auch noch Zeit, zumal man dieses Areal erst im Sommer 2020 vom Bund erhalte. Als Wärmeerzeuger zur Grundlastabdeckung kommt nun ein Gas-Blockheizkraftwerk in Frage, das in der Mittellast durch eine Holzhackschnitzelanlage und in der Spitzenlast durch den vorhandenen Gaskessel ergänzt würde. Das Konzept soll, so Bronner, im Frühjahr den Entscheidungsgremien vorgelegt werden.

Baufirma fordert Nachschlag

Schon heute Abend muss der Gemeinderat einen Nachtrag über 77 795 Euro für die Abbrucharbeiten auf dem Konversionsgelände beschließen. Die Abbruchfirma begründet die Summe mit dem Ausbau und der Entsorgung von belasteten Baumaterialien. Das Unternehmen hatte den Zuschlag für knapp 800 000 Euro erhalten. Kalkuliert hatte das Bauamt ursprünglich mit knapp über einer Million, weshalb der Nachtrag im Rathaus nicht überraschte. Die Kosten werden an die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft weitergereicht.