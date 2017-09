Donauschingen Heimliche Videoaufnahmen auf Damentoilette: Kriminalpolizei ermittelt und bestätigt den Vorfall

Rathausmitarbeiter ist auf Film zu sehen. Testaufnahme in Toilette wohl nicht gelöscht. Stadt führte Gespräche mit betroffenen Frauen. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Spanner-Skandal im Donaueschinger Rathaus schlägt hohe Wellen. Es gab am Donnerstag wohl kaum ein Gespräch in der Stadt ohne Kommentare zu diesem einmaligen Vorfall - und auch im Netz wurde der SÜDKURIER-Bericht mehrere tausend Mal gelesen und vielfach kommentiert.

Am Freitag hat die Kriminalpolizei die Staatsanwaltschaft Konstanz informiert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Kamera liegt bei der Polizei und das Filmmaterial muss wohl oder übel auch ausgewertet werden. Während man sich am Donnerstag noch bedeckt hielt und zu laufenden Ermittlungen obligatorisch keinerlei Auskünfte geben wollte, hat die Polizeidirektion Tuttlingen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz auf Medienanfragen reagiert und wenigstens eine kurze Mitteilung herausgegeben, die den skandalösen Vorfall im Rathaus bestätigt. Ebenso bestätigte die Stadt Donaueschingen den Vorfall, nachdem OB Erik Pauly unter anderem einem RTL-Filmteam am Morgen ein Interview gegeben hatte.

Pauly hatte am Donnerstag nach den SÜDKURIER-Recherchen in einer vertraulich zu behandelnden Mail die Fraktionssprecher über die für die Stadt und ihre Mitarbeiterinnen missliche Situation informiert. Ebenfalls am Freitag wurden mit den betroffenen Frauen Gespräche geführt. Auch die übrigen Stadtmitarbeiter wurden vom OB informiert. Er unterstrich dabei, dass dem Mitarbeiter seinerseits unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls fristlos gekündigt wurde. "Eine schlimme Sache", bedauerte er.

In einer ersten Reaktion meinte SPD-Sprecher Wolfgang Karrer, es sei für ihn "völlig unverständlich, dass man durch so etwas seine Existenz aufs Spiel setzt."

Andreas Mathy, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagte am Freitag, dass er von der Polizei informiert wurde, Genaueres aber noch nicht wisse. Der Vorfall sei eine sehr heikle Angelegenheit und liege weiter ausschließlich bei der Polizei. Befragungen des Personals würden nun erfolgen.

Nach SÜDKURIER-Informationen hat sich der Täter selbst entlarvt. Er hatte die Kamera demnach wohl am Waschbecken angebracht und soll dann einen für ihn folgenschweren Fehler begangen haben: Zu Testzwecken hatte er Aufnahmen gemacht und dann wohl vergessen, diese zu löschen. Somit ist er neben den Opfern der Tat auf dem Film zu sehen.

Gegen den bislang völlig unauffällig aufgetretenen Mann wird, wie bereits berichtet, nach dem Strafrechtsparagraphen 201a (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen) ermittelt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Die Ex-Kolleginnen können auch zivilrechtlich gegen ihn vorgehen.

