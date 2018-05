Donaueschingen Haus der kleinen Forscher: Donaueschinger Nachwuchs tüftelt für die Zukunft

Der Kindergarten Villa Sonnenschein ist bei der IHK-Initiative Haus der kleinen Forscher mit dabei. Dort wird Kindern die Möglichkeit gegeben, sich altersgerecht verschiedenen Themengebieten zu nähern

Der evangelischer Kindergarten Villa Sonnenschein wird regelmäßig zum Labor. Dann können die Kinder experimentieren, ausprobieren sich informieren und neue Themengebiete entdecken. Die Einrichtung hat mittlerweile bereits zum zweiten Mal des Zertifikat "Haus der kleinen Forscher" der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) erhalten.

In der kleinen Turnhalle des Kindergartens wird eifrig konstruiert. Zum Abschluss des großen Themenbereichs Luft, mit dem sich die Kinder etwa einmal die Woche beschäftigen, gilt es, eine Windmaschine zu basteln. Dazu wird ein Schuhkarton luftdicht versiegelt, lediglich eine kleine Öffnung bleibt. Dort wird ein kleiner Wattebausch aufgelegt, der mit zusammenschlagen des Schuhkartons in die Luft geschleudert wird. So lernen die Kinder spielerisch die Naturgesetze kennen. "Es richtet sich dabei immer nach dem Interesse der Kinder. Mit weiterführenden Fragen können sie so verschiedene Themen kennenlernen und erforschen", sagt Ute Zimmer von der IHK.

Wie produktiv das aussieht, zeigt das kleine Ausstellungslabor der Villa Sonnenschein: An der Decke hängen komplizierte Flugzeugstrukturen, aus Erbsen und Zahnstochern zusammengebaut und nach einem selbst gezeichneten Plan konstruiert. Ein überdimensionaler Papierflieger ist in einer Ecke aufgebaut. Er sei tatsächlich geflogen, quer durch die kleine Turnhalle", berichten die Erzieherinnen Christina Fleischhammer und Yvonne Ganter.

"Immer sechs Kinder beschäftigen sich etwa sechs Wochen mit einem bestimmten Thema. Sie blühen dabei richtig auf", sagt Christina Fleischhammer. "Man sei auf das Thema Luft gekommen, weil Kinder wahnsinnig gerne Flugzeuge gebaut haben. Daher haben wir es aufgegriffen.

Kindergartenleiterin Angela Zimmer ist froh darüber, an dem Angebot der IHK beteiligt zu sein: "2017 gab es gemeinsam mit Imkern ein großes Bienenprojekt und schließlich ging es auch noch um den Strom. Da wurden dann Kartoffelbatterien gebaut und geschaut, was leitet und was nicht." Selbst die kleinsten Kinder seien mit Eifer dabei: "Wenn die Neugier und der eigene Antrieb kommen, dann ist es wichtig, sie beizubehalten für den späteren Lebensweg", sagt sie.

In dieser Funktion haben die teilnehmenden Kindergärten eine wichtige gesellschaftliche Rolle: "Sie sind Bildungseinrichtungen von hoher Bedeutung. Hier werden so viele unterschiedliche Bereiche gefördert. Und alles, was selbst getan wird, bleibt auch besser hängen", sagt Ute Zimmer. Es sei toll, wenn das schließlich auch in der Grundschule entsprechend weitergehe – auf höherem Level und mit anderen Fragestellungen.

Rund 220 Workshops habe die IHK beim Haus der kleinen Forscher schon durch: "Das Projekt ist der Dauerbrenner", so Zimmer. Hintergrund sei auch der Gedanke an neuen Nachwuchs für Wirtschaft und Industrie: "So soll frühkindliches Interesse etwa für technische Dinge geschaffen werden. Allerdings alles aus eigenem Antrieb."

Kleine Forscher

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist seit 2009 regionaler Partner der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Mittlerweile werden darüber 13 verschiedene Workshopthemen für Erzieher und Lehrer angeboten. In 257 regionalen Kindertagesstätten und seit 2011 in 48 Grundschulen wird bereits eifrig geforscht. Ziel ist es, aus der frühen ersten Erfahrung der Kinder Verständnis und Wissen für Naturwissenschaften entstehen zu lassen. (guy)