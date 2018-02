Donaueschingen Hallen-Premiere macht Lust auf mehr

Neues gemeinsames Fasnetsangebot von Bregtal-Glonki und Narrenverein Immerfroh kommt sehr gut an

Wolterdingen (rei) Der Anfang ist gemacht und die Premiere geglückt. Gemeinsam können der Fasnetverein Bregtal-Glonki und der Narrenverein Immerfroh es schaffen, neuen Schwung in die Dorffasnet des größten Donaueschinger Stadtteils zu bringen.

Den ganzen Schmutzigen Dunnschtig über herrschte ein Kommen und Gehen. Und nach dem Kinderumzug entpuppte sich die Festhalle als gerne genutzte Anlaufstelle, um sich nach dem Marsch an der frischen Luft zu stärken. Am frühen Abend wurden noch die Gewinner der Bregtal-Glonki-Tombola ermittelt. Für Auflockerung sorgte auch eine Tanzeinlage der Glonki-und Müllerfrauen. Bis tief in die Nacht hatten die Narren Spaß. Für die Jüngeren bebte in der Bar der Boden, und in der Halle sorgte DJ Rainer Schaller für Stimmung.

"Das erste Mal in der 61-jährigen Glonki-Vereinsgeschichte feiern wir mit den Immerfrohen den Schmutzigen. Und dies entspannt und locker", freut sich Glonki-Mitsprecher Ernst Zwick. Auch Edgar Schwörer vom Immerfroh-Narrenverein war angenehm überrascht von der Resonanz. "Der Ansatz für den weiteren Ausbau ist gut. Irgendwas hat die letzten Jahre im Ort gefehlt. Eine solche Veranstaltung ist eine Bereicherung", sagt Ortschef Reinhard Müller. Und auch Immerfroh-Vorsitzender Tobias Ringwald blickt optimistisch in die Zukunft. Sie alle haben ein Ziel vor Augen: Die Fasnet im Ort soll auch für die kommende Generation erhalten bleiben.