Donaueschingen Großtauschtag für Sammler

Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten, Bücher – große Auswahl Großtauschtag in den Donauhallen am Sonntag

Die Münz- und Briefmarkenfreunde Blumberg-Donaueschingen müssen traditionell nicht lange im neuen Jahr auf den Höhepunkt im Vereinsjahr warten. Schon am kommenden Sonntag, 7. Januar, ab 9 Uhr, sind sie Ausrichter des Tauschtages in den Donauhallen, der im Südwesten zu den größten seiner Art zählt und eine wahre Fundgrube für jeden Philatelisten und Münzenzammler ist.

Der Vorsitzende Jens Buckenberger erwartet an knapp hundert Tischen im Bartók-Saal 45 Händler aus Baden-Württemberg, Bayern und der Pfalz. Die besten Zeiten liegen trotz der guten Händler-Resonanz aber hinter der Veranstaltung, denn den Sammlern fehlt der Nachwuchs. So schrumpft auch im hiesigen Verein die Mitgliederzahl; zuletzt auf 60. Bessere Perspektiven sieht Buckenberger derzeit für die Münzsammler. In diesem Bereich sei der Altersschnitt in allen Vereinen deutlich niedriger. Generelles Problem sei aber, dass sich die Jungen weniger an die Vereine binden wollten.

Beim 57. Tauschtag gibt es neben Marken und Münzen aber auch alte Ansichtskarten. Hier reißt das verstorbene Mitglied Willi Hönle natürlich eine Lücke. Des Weiteren werden alte Bücher und Prospekte sowie Raritäten mit Bezug zur Donaustadt angeboten. Zudem gibt der Mobile Beratungsdienst des Landesverband Südwest Auskünfte.