Donaueschingen Gehbehinderter Norddeutscher kämpft sich auf der Baar ins Berufsleben zurück

Von ihm könnte sich so mancher Arbeitslose eine Scheibe abschneiden: Die Flexibilität und der Einsatz des 33-jährigen Bastan Wehling sind beispielhaft

Malochen von 8 bis 16 Uhr bei einem Arbeitgeber in der Stadt, in der man auch wohnt, fünf Tage die Woche und das alles in Vollzeit: Was einst in der geregelten deutschen Berufswelt galt, ist längst Geschichte. Viele Menschen arbeiten in Schichten, in Teilzeit, am Wochenende oder weit entfern von ihrer Heimat. Bastian Wehling ist ein Prototyp des modernen und flexiblen Arbeitnehmers. Der 33-Jährige stammt aus Beidenfleth, einer 860-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein, und hat vor knapp über einem Jahr eine Anstellung beim Tuninger Technik Center gefunden, einem Betrieb für Sondermaschinenbau und Schraubenzuführung. Erzählenswert ist die Geschichte des jungen Mannes, weil er seit einem furchtbaren Autounfall gehbehindert ist und sich nur mithilfe eines Rollstuhls oder eines Rollators fortbewegen kann. Sein größter Wunsch ist es, jetzt endlich auch eine Wohnung in der Region zu finden. Dass es so schwer ist, an ein Dach über den Kopf zu kommen, hätte er nie gedacht. "Bei uns im Norden gibt's freie Wohnungen zuhauf, aber keine Arbeit. Hier ist das genau umgekehrt", sagt der begeisterte Hobbyfotograf.

Vor über einem Jahr hat sich Bastian Wehling in ein barrierefreies Zimmer im Donaueschinger Flugplatz-Hotel Concorde eingemietet. Dort wohnt er heute immer noch. Er fühlt sich hier auch wohl und versteht sich bestens mit dem Personal, das jetzt weiß, dass man sich in Norddeutschland zu jeder Tages- und Nachtzeit mit "Moin" begrüßt. Doch eine eigene Wohnung steht auf seinem Wunschzettel trotzdem ganz oben. Er sucht und sucht und sucht – doch bisher ohne Erfolg. Dabei sind seine Ansprüche nicht groß: 50 bis 60 Quadratmeter reichen ihm nach eigenen Angaben aus, 600 Euro Miete könnte er stemmen. Die Wohnung könnte auch in einem mehrgeschossigen Haus sein, solange ein Aufzug vorhanden ist. Die Eigangstür sollte natürlich barrierefrei sein, ansonsten braucht er nur eine ebenerdige Dusche. Haben potenzielle Vermieter womöglich Angst, dass Wehling eine Mietwohnung nicht so in Schuss halten könnte wie jemand ohne Handicap? Möglicherweise. Doch der Norddeutsche mit dem Händedruck eines Schmieds stellt kar: "Ich kann alle Hausarbeiten erledigen, inklusive putzen. Es dauert halt nur etwas länger."

Der Wille, mit dem Bastian Wehling sich zurück ins Leben gekämpft hat, ist bemerkenswert. Und beispielgebend. Nach seinem schweren Unfall im Alter von 19 Jahren lag der gelernte Maschinenbaumechaniker zwei Monate im Koma, eine Reha folgte auf die andere. Er fasste auch wieder auf dem Arbeitsmarkt Tritt, über das Berufsförderwerk ließ er sich zum Produktdesigner umschulen, wieder mit Abschluss. Und er fand auch einen Arbeitsplatz bei einem schwedischen Unternehmen in Itzehoe, bei dem er im Bereich Konstruktion tätig war. Doch die Firma geriet in witschaftliche Schieflage, Wehling wurde gekündigt. "Ich habe gedacht, dass ich schnell wieder eine Arbeit bekommen werde", erzählt der junge Mann. Laufend schrieb er Bewerbungen, über 400 an der Zahl. Ohne Erfolg. Als das Arbeitslosengeld I fast auslief und er in Hartz IV abzudriften rutschte, fasste er den Entschluss, sich auch in Süddeutschland zu bewerben. 10 bis 15 Bewerbungen hatte er nur geschrieben, da bekam er vom Technik Zentrum Tuningen die Einladung für ein Bewerbungsgespräch. Bastian Wehling setzte sich in seinen umgebauten Golf, legte 850 Kilometer zurück und bot sich für ein 14-tägiges Praktikum an – und hatte einen Tag später die Zusage in der Tasche.

Bei seinem neuen Arbeitgeber fühlt sich Bastian Wehling sehr wohl. Die Kollegen seien nett und immer stehe jemand bereit, um ihm die Treppe rauf zu helfen. Das motiviert. "Mein Handicap ist bei dem Unternehmen und bei meinen Kollegen kein Problem. Die nehmen mich so wie ich bin", erzählt der Schleswig-Holsteiner. Trotzdem arbeitet er weiter Stück für Stück daran, therapeutisch sein Gehvermögen weiter zu verbessern – um eines Tages auch den Rollator ganz beiseite stellen zu können.

Mietwohnungsmarkt

Die Lage auf dem Mietwohnungsmarkt nennt Axel Rieger, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Schwarzwald-Baar-Heuberg, "sehr angespannt". Die Wartelisten bei Wohnbaugenossenschaften sei extrem lang. Weshalb ist die Situation so prekär? Das liege zum einen daran, dass Flüchtlinge auf den Wohnungsmarkt drängen und es Vermieter gibt, die gerne an Asylbewerber vermieten – weil so sichergestellt sei, dass die Kommune für die Miete aufkommt. Gleichzeitig hätten sich viele Städte und private Unternehmer aus dem sozialen Wohnungsbau (öffentlich geförderter Wohnraum) verabschiedet. Riegers Tipps für Bastian Wehling: Er sollte selbst Annoncen aufgeben und sich auch auf leer stehende Ferienwohnungen bewerben. (hon)