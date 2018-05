Donaueschingen Gaspedal bleibt an Fußmatte hängen: 82-Jähriger prallt mit Auto gegen Straßenlaterne und Gartenmauer

Ein Zusammenprall mit einer Gartenmauer und einer Straßenlaterne und ein Schaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls von Samstagmittag. Ein 82-jähriger Autofahrer konnte das Gaspedal nicht mehr kontrollieren, da es an der Fußmatte hängen geblieben war

Rund 2000 Euro Sachschaden nach einem Zusammenprall mit einer Straßenlaterne und einer Gartenmauer sind die Folgen eines Unfalls, der sich vermutlich wegen einem an einer Fußmatte hängen gebliebenem Gaspedal eines 5er BMWs am Samstag, gegen 11.40 Uhr, in der Lessingstraße ereignet hat. Laut Polizei sei dort ein 82 Jahre alter Mann mit dem BMW unterwegs gewesen und habe im Bereich der Einmündung der Hermann-Löns-Straße wenden wollen. Beim Wendevorgang blieb dann offensichtlich das Gaspedal an der Fußmatte des schon 19 Jahre alten BMWs hängen. Der Wagen habe unkontrolliert beschleunigt, prallte gegen eine Straßenlaterne und in der Folge gegen eine Gartenmauer eines Hauses in der Lessingstraße. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.