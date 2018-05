Donaueschingen Fußballer des Fürstenberg-Gymnasiums sind Vize-Kreismeister

Gymnasiasten müssen sich erst im Finale den Fußballern vom Villinger Romäus-Gymnasium geschlagen geben.

Donaueschingen – Beim diesjährigen Kreisentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ gelang den Fußballern des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen eine kleine Sensation: Die Mannschaft erreichte am Ende hinter dem Team aus Villingen den zweiten Platz.

Der besondere Kampfgeist der Donaueschinger Gymnasiasten zeigte sich bereits in den Spielen der Gruppenphase. Zum Finale im Blumberger Gerber-Stadion waren Fußballmannschaften der Wettkampfgruppe III (Jahrgänge 2004-2006) aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis angetreten. Die gute sportliche Form des Donaueschinger Teams wurde früh erkennbar. So zogen die Gymnasiasten mit einer Bilanz von 5:1 Toren in die K.o.-Runde ein. Der folgende klare 4:0 Halbfinalsieg ließ die Mannschaft um Moritz Baumgärtner, Rudi Berki, Tjorven Burdorf, Max Dietrich, Lucio Dilger, Simon Eichler, Tim Fetzer, Niklas Finkbeiner, Julius Gut, Benedikt Huber, Ali Karaki, David Kech, Yannik Naunapper, Felix Scherer und Michael Schmidt auf einen Einzug in die Bezirksrunde hoffen.

Das Finale der Donaueschinger Spieler gegen das Team des Villinger Gymnasiums am Romäusring war lange Zeit sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften vergaben mehrmals eindeutige Chancen durch einen Schuss an die Torlatte. Am Ende konnte sich jedoch Villingen mit 2:1 Toren gegen ihre Donaueschinger Konkurrenz durchsetzen.