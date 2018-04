vor 11 Stunden Guy Simon Donaueschingen Für die 15-jährige Nele Haarman wird ein Traum wahr: Mit der schwimmenden Schule geht es über den Atlantik

Nele Haarmann sticht mit Ocean College in See. Beim Ocean College handelt es sich quasi um ein segelndes Klassenzimmer, das es Schülern erlaubt, ein Auslandsjahr auf dem Meer zu erleben. Auf dem Stundenplan steht nicht nur der Unterricht, sondern auch Segeln und alle Dienste, die an Bord anfallen.