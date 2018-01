Pfohren Für das Pfohrener Turnangebot fehlen die Übungsleiter

Der FC Pfohren kämpft um sein wöchentliches Training. Zwei Rücktritte werden für die Abteilung mittlerweile zum Problem und die Suche nach Nachfolgern ist eine echte Herausforderung.

Stirbt das Turnangebot des FC Pfohren bald mangels Übungsleitern und Helfern aus? Mit dieser Fragestellung sieht sich Abteilungsleiterin Heidi Noack nach den Rücktritten von Andrea Vollmer und Manuela Engesser konfrontiert.

Noch vor wenigen Jahren regelte sich in solchen Fällen die Nachfolge nahezu automatisch. Junge Mütter folgten als neue Übungsleiterinnen auf die Ausgeschiedenen. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Was einst selbstverständlich war, entwickelte sich zwischenzeitlich zur herausfordernden Suche nach Nachfolgern.

Es kommt hinzu, dass alle die sich für ein Engagement als Übungsleiter oder Helfer ernsthaft interessieren, sich auf Kosten des FC Pfohren fortbilden können. Der badische und schwäbische Turnerbund bietet regelmäßige Aus- und Weiterbildungsangebote an.

Aktuell zählt die Abteilung 90 Kinder zwischen drei Jahren und der vierten Klasse. Vier Übungsleiterinnen und fünf Helferinnen übernehmen das Training der insgesamt vier Turngruppen und einer Leichtathletikgruppe.

Doch das sind zu wenig, um ein wöchentliches Angebot aufrecht zu erhalten. Sie trainieren mit Ausnahme der Leichtathletikgruppe nur alle 14 Tage.

„Wir könnten wöchentliche Trainingsstunden anbieten. Doch ohne Übungsleiter ist das nicht möglich“, bedauert Abteilungsleiterin Heidi Noack. Rosiger sieht die Zukunft des Eltern-Kind-Turnens aus, welches aktuell zehn Kinder unter drei Jahren zählt. „In der Regel ist es so, dass sich unter den Teilnehmern immer Eltern finden, welche die Verantwortung der Gruppenleitung übernehmen“.

Unabhängig von der aktuellen Problematik um die fehlenden Übungsleiter zog das Neujahrsturnen am vergangenen Sonntag das Publikum wieder in Scharen in die Festhalle. Eltern, Verwandte, Großeltern und alle anderen Neugierigen waren gekommen, den Auftritten der Turngruppen unter der Leitung von Heidi Noack und einer Leichtathletikgruppe unter der Regie von Daniela Sumser lautstark zu applaudieren.

„Das Neujahrs- oder Adventsturnen ist nicht die einzige Veranstaltung, an der wir uns präsentieren.“ Noack die regelmäßige Teilnahme am Kinderturncup, am Landeskinderturnfest oder auch am Bezirksturnfest als weitere Beispiele. Zudem ist Schulanfänger-Übernachtung seit Jahren ein Hit. Die Eltern-Kind-Gruppe veranstaltet jeden Sommer ein Abschlussgrillen.

Turnstunden

Anmeldungen für das Angebot der Turnabteilung und für Interessenten an einer Mitwirkung als Übungsleiter oder Helfer sind telefonisch über die Nummern 0771/7471 (Heidi Noack) oder 0771/158220 möglich. Weitere Auskünfte gibt es während den Öffnungszeiten des FC-Clubheims.