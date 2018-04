Donaueschingen Führungswechsel bei den Rebberghexen: Jürgen Hirt ist die neue Oberhexe

18 Jahre hat Erich Thurow die Geschicke der Rebberghexen gelenkt. Nun hört er auf. Sein Nachfolger Jürgen Hirt musste nicht lange nachdenken, den Grüninger Verein zu übernehmen.

Die Grüninger Rebberghexen haben einen neuen Chef: Jürgen Hirt wurde in der Mitgliederversammlung mit überzeugender Mehrheit zur neuen Oberhexe gewählt. Hirt ist im Dorf kein Unbekannter, er wohnt zwar mit seiner Frau und seinem Sohn in Donaueschingen, hat aber seine Wurzeln in Grüningen. Bereits als Fünfjähriger ist er zusammen mit seinen Eltern, beide Gründungsmitglieder der Rebberghexen, bei den Umzügen mitgelaufen, erzählt er. Da er den Verein seit geraumer Zeit als aktives Mitglied kenne und es sich um einen gesunden und attraktiven Verein mit toller Altersstruktur handle, habe er nur kurz gezögert, als der Vorstand mit der Frage nach der Nachfolge für die bisherige Oberhexe Erich Thurow bei ihm angeklopft habe, erklärte Jürgen Hirt in seiner Antrittsrede.

Mit großem Applaus drückten alle Anwesenden großen Dank und Anerkennung für die scheidende Oberhexe Erich Thurow aus. 18 Jahre lenkte er die Geschicke des kleinsten Grüninger Vereins als Vorsitzender, davor fünf Jahre als Stellvertreter. Aus zu Beginn seiner Amtszeit 40 erwachsenen Hexen und acht Kindern sind bis dato 81 Erwachsene und 36 Kinder geworden. Nicht ohne Emotionen erklärte Thurow: "Ich habe die Arbeit alle Jahre mit Herzblut gemacht, der Verein hat große Bekanntheit erlangt, steht gut da, auch finanziell. Jetzt ist die Zeit abzugeben." Thurow wurde später als aktiver Beisitzer gewählt, als zweite Talerhexe Markus Hasenfratz, als Gerümpelhexe Johann Weber und Tina Fien sowie Nina Meister als neue Kassenprüferinnen.

Ins Probejahr starten fünf Neulinge: Desiree Schmidt, Steffi Jurisch, Johannes Kiesenbauer aus Aasen, Fabio Fluck aus Epfenhofen und Ariane Eichler. Nach engagiertem Probejahr werden in die Hexenschar aufgenommen: Ilaria Bauer, Christine Hohner, Fabienne Hettich, Alexandra Frey, Alexandra Hall und Lukas Kliche.

Seit 40 Jahren ist Brigitte Happle-Limberger aktive Rebberghexe, dafür wurde sie im Laufe der Versammlung sowohl von der alten, als auch von der neuen Oberhexe, geehrt. Eine Ehrung durften für 25 geleistete Jahre als aktive Hexe auch Raphaela Thurow, Eva Buchmeier, Armin Erndle, Sandra Luth und Erich Thurow entgegennehmen. Für zehn Jahre wurden Stefan Maurer, Bernhard Hettich und Sandra Dold (Wolterdingen) geehrt.

Einen Blick nach vorne in Richtung nächster Fasnet warfen die Hexen auch: Das allseits gut angekommene Wecken am Schmutzigen Dunnschtig wolle man ausbauen und die Fasnet im Dorf weiter aufrechterhalten. Der Termin für das Reh-Essen im Mai wird noch bekannt gegeben, eine neue Idee ist das geplante Oktoberfest am Hexenhisli.