Donaueschingen Feuerwehr hat neue Schwerpunkte

Weniger Löscheinsätze – mehr Türöffnungen in Notfällen. Fehlalarme halten zudem auf Trab.

"Übertriebene" Brandschutzverordnungen, die die Baukosten in die Höhe schnellen lassen, werden nicht nur auf der Flughafenbaustelle in Berlin beklagt. Doch die Investitionen in mehr Brandschutz zeigen in der Bilanz der Donaueschinger Feuerwehr Wirkung. Wie der neue Kernstadtkommandant Martin Kiefer in der Abteilungsversammlung konstatierte, nehme die Zahl der Brände kontinuierlich ab, dagegen steige die Zahl der technischen Hilfeleistungen, etwa die Notfalltüröffnung.

Immer mehr alte Menschen leben in ihren vier Wänden alleine, lassen für medizinische Notfälle aber einen Rettungsknopf in der Wohnung installieren. "Das alarmiert zwar den Notarzt. Der steht dann aber vor verschlossener Tür, während der Patient nicht mehr in der Lage ist, diese zu öffnen. Dann sind wir gefragt", meint Philippe de Surmont auf Nachfrage. Der wachsenden Zahl dieser Einsätze habe die Feuerwehr bereits ihre Ausbildung angepasst und biete auch diese Woche wieder einen Kurs zur schnellen Türöffnung an. Hier werde das Herausfräsen der Türzylinder gezeigt, damit sich der Schaden an den Türen in Grenzen halte.

Dass die Feuerwehr 2017 keinen großen Brand zu löschen hatte, mag Glück sein. Dies hat aber auch sicherlich mit der Aufrüstung der Betriebe mit Brandmeldeanlagen seinen Grund. Rund 60 Anlagen lösen inzwischen direkt bei der Feuerwehr Alarm aus, wenn sie im Gebäude Rauch registrieren. Und vor Ort sind die Betriebe meist so gut vorbereitet, dass aufkeimende Brände, etwa durch heißgelaufene Maschinen selbst gelöscht werden können. Der Feuerwehr bleibt der große Löscheinsatz erspart. Es muss nicht selten nur noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden.

Die Anzahl der Fehlalarme, ein wachsendes Ärgernis in den vergangenen Jahren, hielt sich bei insgesamt 164 Einsätzen mit rund 40 in Grenzen. Hier zeigt die Gebührenliste der Stadt Wirkung, denn jeder Fehlalarm wird Betrieben mit einem höheren dreistelligen Betrag in Rechnung gestellt. "Das Reden mit den Unternehmern trägt Früchte. Diese lassen ihre Anlagen inzwischen besser warten. Das vermeidet Fehlalarme und Einsätze der Feuerwehr, die bei mehrfachen Fehlalarmen ganz schön ins Geld gehen können", sagt de Surmont. Hochwasser, Unfälle, drei Fahrzeugbrände und ein Feuer in einem Waschkorb hielten die Feuerwehr zudem auf Trab. Nachbarschaftshilfe wurde natürlich auch geleistet.

Personell sei die Kernstadtwehr, so Kiefer, mit derzeit 61 Rettern gut aufgestellt. "Mit Hannes und Haiko Binkert aus der Jugendfeuerwehr sowie den Quereinsteigern Florian Gaedtke und Carsten Lang, steht die Abteilung personell auch weiterhin gut da“, freute sich Kiefer über die Vierfach-Verstärkung. Im Feuerwehrhaus haben zudem so genannte Tagdienstler, Feuerwehrleute aus Stadtteilen und anderen Gemeinden, einen Spind. Sie pendeln zur Arbeit in die Stadt und helfen bei einem Alarm. Die positive Entwicklung setzt sich in der Jugendabteilung fort. Jugendfeuerwehrwart Tim Jester berichtete von einem Zuwachs von 13 auf 22 Jugendliche im vergangenen Jahr.

Gesamtkommandant Edgar Schiesel bedankte bei der Mannschaft für die gezeigte Einsatzbereitschaft und die regelmäßigen Ausbildungsdienste. „Die Abteilung Stadt war schon immer gut aufgestellt, auch unter der neuen Leitung setzt sich die positive Entwicklung fort“, lobte Schiesel.

Nicht nur in die Ausbildung, sondern auch in die Ausrüstung wird investiert. Noch in diesem Jahr wird ein so genanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) ausgeliefert. Die Ersatzbeschaffung für die Drehleiter läuft. Auslieferung ist aber erst 2019. Die landkreisweite Einführung des Digitalfunks wird mit dem Kauf der Funkgeräte ebenfalls in diesem Jahr umgesetzt.

Auszeichnungen

Das Leitungsteam um Edgar Schiesel zeichnete einige Feuerwehrleute aus: Gerätewart Wilfried Reichmann und Abteilungskommandant Martin Kiefer erhielten für 25 Jahre Dienst das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Norbert Bäurer erhielt für 40 Jahre Dienst das Ehrenzeichen in Gold. Bernd Sellwig, Obmann der Altersmannschaft, wurde ebenfalls für 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Tobias Raszillier, Julian Olschok, Hannes und Haiko Binkert wurden nach der Grundausbildung zum Feuerwehrmann befördert. Stefan Ruf, langjähriger Jugendfeuerwehrwart, wurde zum Oberlöschmeister befördert.