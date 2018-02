Donaueschingen Fasnet für Kinder aus 20 Nationen

Seit nunmehr 40 Jahren gehört das Fasnet-Brauchtum zum Lehrplan in Schulen und Kindergärten Donaueschingens.

Der Besuch der Narrenzünfte ist nicht erst bei der Schüler- und Kinderbefreiung am Schmutzige Dunnschtig in Stadt und Ortsteilen obligatorisch, sondern seit nunmehr 40 Jahren fester Bestandteil im Frohsinn-Kalender – zum Brauchtumsunterricht vor der Fasnet. Schon 1964 hatte Rudi Schlatter mit Häsvorstellungen in Kindergärten begonnen, in den ersten Jahren noch sporadisch, heißt es in einer Frohsinn-Mitteilung.

"Begonnen hat alles im Kindergarten in Allmendshofen", erinnert sich der frühere Oberhansel Wolfgang Reiter, der von Rudi Schlatter 1978 als Verstärkung mitgenommen wurde und heute die Besuche organisiert. Je nach Länge der Fasnet-Saison sind es fünf bis acht Besuche, heuer nur fünf.

Dass diese Schulstunde Sinn macht, zeigt der Wandel. Waren es anfangs nur Donaueschinger Kinder, sind sie das heute zwar auch, aber diese stammen inzwischen aus 20 Nationen und können mit dem Häs und "Hans blieb do" kaum da längst nicht alle etwas anfangen.

„Seit 1978 haben wir gut 15 000 Kindern die Fasnacht erklärt, jährlich kommen 450 bis 550 Kinder hinzu“, berichtet Reiter über die dokumentierten Zahlen. Die hohen Zahlen kommen auch durch eine Ausweitung auf die Realschule zustande, die seinerzeit der Oberbolizei Heinrich Baumann angeregt hatte. Schlatter und Reiter hatten damals die Zünfte Hüfingens und Bräunlingens ins Boot geholt, da ja auch Kinder aus deren Städten die Schule besuchten.

Wolfgang Reiter hat seine feste Helferschar: Fritz Oehler, Ursula Hinrichs und Sabine Spies sowie Klaus Winterhalter und Hansjörg Walzer. Nach dem Einmarsch gibt es einen Diavortrag mit Bildern von der Fasnet und dem Gregorifest. Und als Höhepunkt dürfen sich die Kinder als Hansel einkleiden.

Während früher der Narrenbesuch eine willkommene Abwechslung für die Schulkinder war, ist die Arbeit heute schwieriger geworden. "Oftmals wissen die Zugezogenen überhaupt nichts mit der Fasnacht anzufangen", bedauert Reiter, ebenso, dass man Kinder mit Migrationshintergrund kaum dauerhaft für die Fastnacht begeistern oder an die Frohsinn-Zunft binden könne.

Über die Fasnacht in Donaueschingen kann man natürlich auch jenseits der fünften Jahreszeit viel erfahren, bei einem Besuch im Narrenmuseum an der Sennhofstraße, wo Führungen für Schulklassen natürlich angeboten werden. Anmeldungen sind möglich bei Herbert Moch, Telefon: 0771/7737.