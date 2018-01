Donaueschingen FC Grüningen sucht den Jugendleiter

Die Grüninger Fußballer wollen ihre Jugendarbeit aus dem Dornröschenschlaf wecken, doch keiner will die Leitungsfunktion übernehmen

Ein Vereinsjahr mit Licht und Schatten schlossen die Mitglieder des Grüninger Fußballclubs mit ihrer Jahreshauptversammlung ab. Noch einmal erinnerten sich die Anwesenden an das inzwischen dreimalige Erreichen des Pokalendspieles der Damen und freuten sich über deren Herbstmeister-Titel. Auch die Botschaft, dass sich der Kader der aktiven Herren nach Trainer- und Spielerwechsel langsam wieder stabilisiere, lässt die Grüninger Fußball und ihre Fans hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Sorge bereite dem FC jedoch die fehlende Jugend, so der Vorsitzende Ralf Fien, deren Ausbildung man schnellstens möglich aus ihrem Dornröschenschlaf wecken müsse.

Von Jahr zu Jahr werde es insgesamt schwieriger, Nachfolger für die neu zu besetzenden Vorstandsämter zu finden, erklärte Fien, der von den Mitgliedern erneut mit großem Vertrauen zum Vorsitzenden wiedergewählt wurde. Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten am Vereinsheim und die Erneuerung der gestohlenen Kupfer-Regenrinnen und Ablaufrohre hätten die Kasse zwar belastet, der zufriedenstellende Stand vom vergangenen Jahr konnte aber trotzdem gehalten werden.

Beschaulich war die Anzahl der anwesenden Mitglieder zum Sitzungsbeginn und es gab auch noch das eine oder andere Fragezeichen hinter neu zu vergebenden Posten. Wenn auch das Amt des Jugendleiters weiterhin vakant blieb, so fanden sich im Laufe des Abends mit Gabriele Löhri eine repräsentative Vorsitzende sowie mit Eileen Bossick eine neue Schriftführerin für die ausgeschiedene Daniela Weets. Daniel Sucher übernahm das Amt des ersten Kassierers von Andreas Schorpp, zweiter Kassierer wurde Peter Steinbring. Roland Schilling verwaltet das Inventar als Beisitzer. Damit kann das Vorstandsteam sowohl dem neuen Vereinsjahr, wie auch dem 2021 stattfindenden 100. Jubiläum positiv entgegensehen.

Im Laufe der Sitzung durfte Fien sechs Ehrungen für besondere Treue und Verdienste aussprechen: Für 65 Jahre wurde Otmar Walzer geehrt, für 60 Jahre Günter Käfer und Egon Doser. Manfred Hirt und Rüdiger Storm wurden für 40 Jahre mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.