Donaueschingen Erst der Einbruch, dann der Albtraum

Einbruch in Wohnung wird für Familie sehr teuer. Schneller Fahndungserfolg bringt viel Ärger.

Gut wenn man eine hat, noch besser, wenn man sie nie braucht. Versicherungen helfen sicherlich millionenfach, aber oft genug hat man auch unerwartet Ärger, so wie eine Donaueschingerin, die als Opfer eines Einbruch-Diebstahls nun – wenn es nach der Versicherung geht – auch auf finanziellem Schaden sitzen bleiben soll. Die Bestohlene versteht die Welt nicht mehr.

Der Reihe nach: Nachdem sie und ihr Sohn am Samstagabend des 20. Januar ihre Mietwohnung verlassen hatten, war ein zunächst Unbekannter bei ihnen durch Aufbrechen der Wohnungstür eingedrungen. Hier entwendete der 31-Jährige den Autoschlüssel für den fünf Jahre alten BMW des Sohnes, der wegen des günstigeren Tarifs über die Mutter Vollkasko versichert ist. Mit dem Auto machte sich der Mann davon. Nach einer Fahndung wurde er von der Polizei am Sonntagnachmittag bei Bayreuth gestoppt. Und nach der Registrierung der Personalien des einschlägig Vorbestraften, durfte dieser per Zug die Heimfahrt auf die Baar antreten.

Damit begann der Ärger für die Familie. Den Einbruch in die Wohnung noch nicht verdaut, sollten sie das nach Polizeiangaben noch fahrbereite Auto selbst abholen. Das war es aber nicht: Neben Dellen an der Beifahrerseite waren eine Felge verdellt und der Schutz am Schaltknüppel herausgerissen. Angesprungen sei der Motor auch nicht mehr. "Gut, dass wir das Auto gleich per Lastwagen holen ließen, denn das Autohaus bescheinigte uns umgehend, dass es viel zu gefährlich gewesen wäre, damit zu fahren", erzählt die Betroffene. Die Aussage des Autohändlers nutzt ihr derzeit aber wenig, denn nun muss dies auch noch die Bayreuther Polizei gegenüber der Versicherung bestätigten. "Ansonsten bleibe ich auf den 1300 Euro teuren Transportkosten sitzen."

Aber da ist noch nicht alles. Denn noch nicht abschließend geklärt ist, wer den Schaden an der zerstörten Wohnungstür trägt. Derzeit sieht es so aus, dass die Gebäudeversicherung des Vermieters nicht zahlen will. Schließlich ist ja auch bekannt, wer den Schaden angerichtet und somit auch zu begleichen hat. Vermieter und Mieterin haben sich auf eine Teilung der Kosten geeinigt, wobei ihren Anteil möglicherweise die Hausratversicherung übernimmt.

Inzwischen hat sich die Donaueschingerin einen Anwalt genommen, obwohl sie keine Rechtsschutzversicherung hat. Anwaltsrechnung, Wertminderung am Auto bei einem möglichen Totalschaden und Abschleppkosten: "Während der Täter wieder mit dem Zug heim durfte, werde ich als Opfer doppelt und dreifach bestraft", reagiert sie sauer. Noch schlimmer aber sei, dass der Einbrecher nicht weit von ihr wohne und sie nur noch ungern die eigene Wohnung betrete. "Das ist ein ganz komisches Gefühl", sagt sie. "Ich werde die Wohnung wohl aufgeben."

Hilfe für Opfer

Während sich der Staat um Aufklärung einer Straftat bemüht und bei Erfolg Täter bestraft, bleiben die Opfer von Straftaten auf sich allein gestellt. Wichtige Hilfe kann da der von XY-Fahnder Eduard Zimmermann 1976 gegründete "Weißer Ring" bieten. In der Region findet sich in Tuttlingen die nächste Anlaufstelle.