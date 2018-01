Donaueschingen Erik Pauly: "Ich fühle mich ganz eng mit der Stadt verwachsen"

Seit vier Jahren ist Oberbürgermeister Erik Pauly nun im Amt: Zeit für eine Halbzeitbilanz. Und natürlich dürfen Themen wie der Stadtbus, das neue Stadtviertel "Am Buchberg" und die Zukunft nicht fehlen.

Herr Pauly, was waren 2017 die Höhepunkte für Sie?

Eindeutig der Abschluss des Kaufvertrages mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über unser Konversionsgelände. Wir haben wirklich lange Zeit dafür gekämpft, dass wir diesen Vertrag hinbekommen. Es war das Glück des Tüchtigen, dass wir es dann tatsächlich geschafft haben – auch in der Art und Weise, wie wir das unter Dach und Fach bekommen haben.

Gibt es schon eine Hausnummer, wie viel der Erwerb der 14 Hektar die Stadt kosten wird?

Es gibt eine konkrete Zahl, die ich aber hier nicht verkünden werde, da wir mit der Bima Stillschweigen vereinbart haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Vertraulichkeit im Laufe der Zeit für die Bima nicht mehr relevant sein und das Geheimnis eines Tages gelüftet wird.

Viele, die aktuell in Donaueschingen ein Haus oder eine Wohnung suchen, setzen große Hoffnungen auf das neue Stadtviertel "Am Buchberg". Reichen die 14 Hektar, um den Bedarf zu decken?

Als die Konversion begann, haben wir als Stadt bewusst gesagt: Wir konzentrieren alle künftigen Bauvorhaben auf den Bereich der Konversion, sodass der Wohnungsmarkt nicht zusammenbricht oder sich verschlechtert. Aufgrund der großen Nachfrage merken wir derzeit, dass zumindest im Bereich der Einfamilienhaus-Bauplätze ein so großes Interesse vorhanden ist, dass die verfügbaren Grundstücke gar nicht ausreichen werden. Deshalb überlegen wir jetzt, auch weitere Baugebiete, beispielsweise am Schützenberg, voranzubringen.

Es ist ja nur ein Teil der Grundstücke im oberen Gebiet, die an Privatpersonen verkauft werden sollen, der Rest größtenteils über Investoren. Wie sieht denn da das Interesse aus?

Ganz so ist es nicht. Es können durchaus Bauherrengemeinschaften sein, die sich mit uns in Verbindung setzen, es können interessierte Privatpersonen sein und es können auch Investoren sein. Wir sind offen, was den Käufer betrifft. Wenn es um Einzelhausbebauung geht, dann wollen wir natürlich für Donaueschinger und junge Familien Bauplätze anbieten. Aber es ist nicht so, dass es eine reine Investorensuche im mittleren oder südlichen Areal gäbe. Es wird sicher eine Durchmischung sein. Wir müssen einfach mal sehen, welche Interessenten auf uns zu kommen.

Ins Konversionsgelände soll auch die Realschule kommen. Da ist es gerade um die Planungen etwas ruhig geworden. Warum?

Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben einen klaren Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Realschule im Konversionsareal gebaut werden soll, und haben dies im Haushalt auch so festgezurrt. Aber der südliche Bereich des Areals fällt erst Mitte 2020 an die Stadt. Wir wollen dann zügig bauen und loslegen, also insofern laufen die Planungen. Ich kann da von Ruhe nichts verspüren.

Aber die Entscheidung, ob die Realschule vier- oder fünfzügig gebaut werden soll und ob dort auch eine Außenstelle der Erich-Kästner-Schule integriert wird, kann man nicht erst 2020 treffen.

Nein, da haben sie recht. Wir werden sehr zeitnah in den Gremien die Sachlage wieder darstellen und auch Beschlüsse herbeiführen. Ich gehe davon aus, dass wir vier- bis fünfzügig planen werden. Erfreulicherweise steigen die Schülerzahlen der Realschule, das freut uns sehr. Aber wir wollen natürlich eine langfristige dem Bildungsplan ausgerichtete Planung machen. Mit der Erich Kästner-Schule muss sich der Gemeinderat erst noch beschäftigen. Hier gibt es Überlegungen, möglicherweise Teilbereiche zu integrieren. Das werden wir in den nächsten Monaten prüfen. Eine Entscheidung diesbezüglich ist aber noch nicht gefallen.

Seit 7. Oktober fährt der Stadtbus. Wie oft sind Sie denn schon mit dem Stadtbus gefahren?

Mindestens vier oder fünf Mal. Bereits schon am ersten Tag bei der Einführung. Ich versuche, wenn möglich, den Stadtbus zu nutzen. Da ich sehr arbeitsnah wohne, radle ich meistens ins Rathaus. Aber wenn es sich ergibt, fahre ich gerne Stadtbus. Auch um mitzubekommen, was sich im Stadtbus so tut und um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin guter Dinge, weil die Personen, mit denen ich mich unterhalte, sehr froh gelaunt und mit dem Stadtbus auch sehr zufrieden sind.

Es gibt auch viele, die den Stadtbus noch nicht nutzen. Das ganze Projekt ist nicht ganz kritiklos: zu große Busse und gefühlt kaum Fahrgäste. Sehen Sie da jetzt schon Handlungsbedarf?

Natürlich besteht großer Handlungsbedarf, denn wir wollen ja Werbung für unseren Donaubus machen. Wir haben ein tolles Stadtbus-System entwickelt. Es ist das bestmögliche Konzept für Donaueschingen. Ich bin vollkommen überzeugt von unserem Donaubus, sowohl vom Design als auch vom Fahrplan, von der gesamten Taktung und der Einfachheit des Systems. Wir wissen aber auch, dass das alles erst noch bekannt werden muss. Deshalb ermutige ich alle Bürgerinnen und Bürger den Donaubus stark zu nutzen. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass alle Bürger ab der Einführung mit einem Mal nur noch mit dem Stadtbus fahren. Es wird ein längerer Prozess sein. Weil wir ein gutes, funktionierendes System haben, wird sich der Bus durchsetzen. Beispiele in anderen Städten zeigen, dass man nicht innerhalb der ersten zwei bis drei Wochen mit riesigen Fahrgastzahlen-Steigerungen rechnen kann. Es ist ein sehr gut durchdachtes Konzept, was langfristig immer mehr begeisterte Bürgerinnen und Bürger gewinnen wird.

Wie überzeugt man die Bürger, den Stadtbus zu nutzen?

Erst einmal durch ein gutes Angebot. Das haben wir. Der Stadtbus ist kein Schnellschuss. Die Planung wurde erstmals ja schon vor gut zehn Jahren für die Stadt Donaueschingen entworfen. Wir haben sie dann nochmals auf die aktuellen Verhältnisse aktualisiert. Es sind alle Überlegungen mit eingeflossen, sodass es zum heutigen Stand das bestmögliche Stadtbus-System ist. Bisher konnte das Donaucenter leider nicht mit angeschlossen werden – das wird jetzt aber sehr zeitnah passieren. Wir haben grünes Licht von der Verkehrsbehörde, dass wir zusätzliche Haltestellen auf der Mühlenbrücke probeweise für ein Jahr einrichten können. Wir müssen jetzt nur noch Sicherheitsaspekte beachten, dass der haltende Bus nicht überholt werden darf. Deshalb müssen noch Markierungsstreifen gezogen werden, was wir im Frühjahr hinbekommen. Danach können wir dann auch diese zusätzlichen Haltestellen anbieten. Das war von Anfang an ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wir auch die Einkaufszentren integrieren wollen. Dann haben wir ein für den aktuellen Zuschnitt perfektes Stadtbussystem und das wird sich über kurz oder lang durchsetzen. Wir haben mit dem Ein-Euro-Ticket zudem eine gute Marketingaktion und wollen die Werbung noch intensivieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Donaueschinger ihren Stadtbus bald mehr nutzen werden als wir uns das heute vorstellen können.

Die FDP wirft beim Stadtbus stets einen kritischen Blick auf die Finanzen und spricht aktuell von einer halben Million Zuschussbedarf. Gibt es da eine Schmerzgrenze, bei der die Stadt sich den Stadtbus nicht mehr leisten kann?

Es gibt klare Gremienbeschlüsse und wir haben den finanziellen Rahmen festgesetzt. Das ist das Ergebnis einer Abwägung, was wir aus finanzieller Sicht anbieten können. Natürlich könnte man, wenn man unerschöpfliche Mittel zur Verfügung hätte, noch ein deutlich interessanteres Stadtbus-System anbieten. So ist es ein sehr guter Kompromiss. Wir sind überzeugt, dass wir uns mit dem System auch finanziell in einem „grünen Bereich“ befinden. Die Gremienbeschlüsse werden eingehalten. Dass wir natürlich zum Zeitpunkt der Einführung mit Werbung und Marketing etwas mehr Geld ausgeben als während des regulären Betriebs, dürfte klar sein. Auch sind wir froh, dass das Betreiber-Unternehmen, die VGB, das Risiko der Fahrgastzahlen übernommen hat. Das zeigt ja auch, dass die VGB von dem System überzeugt ist. Deshalb sind wir insgesamt guter Dinge.

Anderes Stadtaufreger-Thema ist die Einbahnstraße, die an der Stadtkirche eingerichtet werden soll. Werden Sie den Punkt nach dieser reichlichen Kritik noch einmal überdenken?

Ich kann den Punkt gar nicht überdenken, weil wir auch hier klare Beschlüsse des Gemeinderats haben, die mit großer Mehrheit – fast einstimmig – gefasst wurden. Wenn man ein Verkehrskonzept professionell einführen will, sollte man sich die entsprechende Zeit nehmen und Profis hinzuziehen. Das haben wir getan. Ein renommiertes Verkehrsplanungsbüro hat Verkehrszählungen in der Stadt durchgeführt. Hierbei wurden die Fahrzeuge bei der Ein- und Ausfahrt nicht nur gezählt, sondern an deren Kennzeichen ermittelt, ob und wo das einfahrende Fahrzeug die Stadt wieder verlässt. Alle möglichen Maßnahmen der Verkehrsänderungen wurden über Computerprogramme simuliert und mit ihren Auswirkungen vom Gemeinderat sorgsam abgewogen. Die darauf basierenden Beschlüsse sollte man jetzt nicht durch Schnellschüsse in Teilen verändern, denn der Gemeinderat hat ein Gesamtkonzept verabschiedet. Dazu gehört neben dem Verkehrskonzept auch das Stadtbuskonzept. Zudem sind der Ausbau der B 27 und der Anschluss Allmendshofen ganz wesentliche Faktoren, die dieses Gesamtkonzept ermöglichen. Natürlich kann man argumentieren, dass den Entscheidungen nur Prognosen zugrunde liegen. Aber bessere Mittel gibt es nicht. Und wenn der Gemeinderat sich mit einer Sache nahezu zwei Jahre beschäftigt und dann so gut wie einstimmig Beschlüsse fasst, sollten alle zu dieser Entscheidung stehen. Kritik werde ich mir zu Herzen nehmen, Nachbesserungen bleiben immer möglich. Aber im Vorfeld wegen etwas Gegenwind das ganze Konzept über den Haufen zu werfen, das wäre unseren demokratischen Prozessen nicht angemessen.

Das gab es bereits in mehreren Fällen: Lange Entscheidungsprozesse mit ausführlichen Diskussionen und auf den letzten Metern ist das Erstaunen groß. Muss man anders kommunizieren?

Die Frage stelle ich mir auch. Das ist das typische Phänomen von Stuttgart 21. Beim Verkehrskonzept wurde sehr häufig öffentlich diskutiert. Es gab eine Zukunftswerkstatt zur Entwicklung der Innenstadt, eine enge Beteiligung des Gewerbevereins, am 18. April 2016, eine große Veranstaltung „Bürgerbeteiligung Verkehrskonzept“ mit den Experten und am 4. Oktober 2016 dann eine öffentliche Gemeinderatssitzung zu dem Thema, zu der wir alle Interessierten ausdrücklich eingeladen haben. Aber erst wenn die konkrete Maßnahme dann vor der Einführung steht, wird gefragt „wie kommt ihr denn auf solche Ideen?“. Deshalb lade ich alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich noch mehr bei den kommunalen Prozessen zu beteiligen. Wir haben bald wieder Kommunalwahlen. Jeder darf sich für den Gemeinderat bewerben. Es ist ein anspruchsvolles Amt, welches ehrenamtlich geführt wird und viel Zeit erfordert. Da ist es höchst ärgerlich, wenn man lediglich Kritik ausgesetzt ist. Niemand will unsere Bürger ärgern oder sie in irgendeiner Form mit Verkehrsmaßnahmen gängeln. Im Gegenteil: Wir wollen alle Vorteile für unsere Stadt – für den Einzelhandel, für die Aufenthaltsqualität, für den Tourismus. Das versuchen wir durch verschiedene Maßnahmen hinzubekommen. Natürlich gibt es Kritik – beim Verkehr besonders. Damit müssen wir aber leben. Wenn man versuchen würde, es allen recht zu machen, kann man keine Entscheidung mehr treffen. Deshalb war es der richtige Weg und ich bin auch davon überzeugt, dass die Entscheidungen letztendlich akzeptiert werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Verkehrskonzeptes ist das Parkdeck neben dem Rathaus, von dem viel abhängt. Doch die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer ziehen sich. Wie realistisch ist es denn, dass das Parkdeck dort überhaupt realisiert werden kann?

Wie bei jeder Vertragsverhandlung muss man die gegenseitigen Interessen miteinander besprechen, abwägen und schauen, ob man zu einem Ergebnis kommt. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Grundstück der Firma Lidl gehört. Lidl will sich gewisse Erweiterungsmöglichkeiten vorbehalten. Ob es letztendlich zu einem Vertragsschluss kommt, weiß man erst, wenn man beim Notar unterschreibt.

Bei den Haushaltsberatungen haben Sie ja die Situation im Bauamt thematisiert. Drei Fraktionen wollten daraufhin über die Personalsituation im Rathaus diskutieren. Haben Sie erwartet, dass Ihre Anmerkung so hohe Wellen schlagen und solche Diskussionen mit sich ziehen würde?

Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Meine Bemerkung war darauf gerichtet, dass wir bei der Haushaltsberatung auch Investitionen außerhalb des Kernhaushaltes im Blick behalten müssen. Denn neben dem Kernhaushalt haben wir noch die Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und die Breitbandversorgung und die Konversions- und Entwicklungs GmbH, die den gesamten Konversionsbereich erschließen und bebauen muss. In diesen Bereichen sind hohe Investitionen geplant, die im Kernhaushalt nicht ersichtlich sind. Meine Anmerkung zielte darauf ab, dass wir das Bauamt überfordern, wenn wir diese zusätzlichen Investitionen bei den Planungen nicht berücksichtigen. Wir konnten uns deshalb nicht an der Investitionssumme der vergangenen Jahre orientieren. Im Bereich Breitband werden aktuell Millionen verbaut. Das Gleiche gilt für die Konversion, die uns die nächsten Jahre begleiten wird. Das darf man bei den Haushaltsberatungen nicht aus den Augen verlieren. Alleine das war mein Appell.

Warum haben dann die drei Fraktionen so ein Fass aufgemacht?

Das müssen sie die Fraktionen fragen. Ich sage mal – vorsichtig und zurückhaltend – vielleicht wurde mein Appell falsch verstanden. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Möglicherweise hat man sich deshalb Sorgen gemacht. Aber aus meiner Anmerkung den Schluss zu ziehen, die Stadt könne ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen, ist völlig abwegig.

Die Personalplanung ist die ureigene Aufgabe des OBs. Haben Sie das Gefühl, dass Teile des Gemeinderates ihre Kompetenz überschritten haben?

Nein, das habe ich nicht. Der Gemeinderat soll und muss Problempunkte, die er sieht, ansprechen. Ich habe es nicht als Einmischung in meine Kompetenzen empfunden. Da sehe ich überhaupt keine Problematik. Der Gemeinderat weiß, welche Aufgaben ihm obliegen und das Thema Personal spielt dabei eine wesentliche Rolle. Er muss unseren Stellenplan genehmigen und auch wichtige Personalentscheidungen treffen. Deshalb ergänzen sich Gemeinderat und Oberbürgermeister an dieser Stelle. Wir haben das bisher sehr gut gemacht und werden auch in Zukunft weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Sie waren ja zuerst etwas skeptisch. Hat sich die Trennung des Amtes Kultur, Tourismus und Marketing bewährt?

Ich bin davon überzeugt, dass wir aus verschiedenen Überlegungen heraus die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben sowohl im Bereich Tourismus als auch im Bereich Kultur viel vor. Aktuell setzen wir das 2016 verabschiedete Tourismuskonzept um. Und die Kultur hat traditionell in Donaueschingen einen sehr hohen Stellenwert. Zudem steht 2021 mit „100 Jahre Musiktage“ ein wichtiges Jubiläum vor der Tür. Deshalb ist es richtig und angemessen, dass diese wichtigen Bereiche in zwei eigenständigen Ämtern behandelt werden. Natürlich gibt es auch Argumente, die dafürsprechen, die zwei Ämter unter einer gemeinsamen Verantwortung zu führen, weil vieles ineinander spielt. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.

Sie haben gerade das Tourismuskonzept angesprochen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Umsetzung harzt jetzt so.

Wer hat das Gefühl?

Beispielsweise Claudia Jarsumbek in der GUB-Haushaltsrede.

Es ist richtig, dass der Gemeinderat darauf drängt, das Tourismuskonzept umzusetzen. Das ist aber auch unser fester Wille. Es laufen ja schon viele verschiedene Prozesse. Beispielsweise entsteht beim Zusammenfluss von Brigach und Breg der „Auepark Donauursprung“. Hier wird in den nächsten Jahren ein riesiges Projekt verwirklicht, das nach der Sanierung der Donauquelle den Tourismus in Donaueschingen nochmals deutlich voranbringen wird. Die Donauquelle ist unser Alleinstellungsmerkmal und wird auch im Tourismuskonzept in den Fokus gestellt. Besucher, die die Quelle besichtigen, wollen auch den Zusammenfluss sehen. Heute ist dieser Bereich noch kein touristisches Highlight – das wird sich aber ändern. Mit der Fertigstellung des Aueparks 2021 wird ein weiteres Aushängeschild geschaffen, das zu einem markanten Ort am Beginn des Donau-Radwegs entwickelt wird. Selbst das Verkehrskonzept unterstützt den Tourismus, weil wir damit die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern und den Residenzbereich mehr beleben wollen. Auch das ist ein Grund für die Einbahnstraßenregelung in der Fürstenbergstraße. So spielt alles ineinander. Das war auch unsere Idee als wir die drei großen Konzepte Stadtbus, Verkehr und Tourismus in einem Jahr miteinander verabschiedet haben. Daneben stärken wir aktuell die Marke "Donaueschingen" mit einer neuen Homepage und einem neuen Logo. Es laufen also bereits viele Maßnahmen, die den Tourismus stärken werden. Auch die Umbaumaßnahme des Öschberghofs gehört letzten Endes mit dazu. Es ist ein riesen Glücksfall, dass 55 Millionen Euro in ein Golfressort in Donaueschingen investiert werden, was dann einzigartig in ganz Europa ist.

Großes Aushängeschild der Stadt ist ja das Reitturnier. Wie laufen denn die Verhandlungen mit dem Fürstenhaus?

Sie laufen. Wie bei allen Vertragsverhandlungen gibt es unterschiedliche Interessen und wir versuchen, diese in Einklang zu bringen und zu einem guten Ergebnis für beide Seiten zu kommen.

Wie ist das Verhältnis OB-Fürstenhaus?

Sehr gut. Es war immer schon ein ganz entscheidendes Anliegen von mir, dass wir ein gutes Verhältnis zum Fürstenhaus pflegen. Es ist für die Stadt Donaueschingen ganz entscheidend, dass die Verwaltungsspitze, der Gemeinderat und das Fürstenhaus eine enge, gute und vertrauensvolle Beziehung zueinander haben. Das war so, das ist so und wird auch in Zukunft so sein. Auch wenn es in einzelnen Punkten einmal Meinungsverschiedenheiten geben sollte, werden diese das gute Verhältnis auf Dauer nicht beeinträchtigen.

Halbzeit: Am 15. März sind sie vier Jahre im Amt. Wie fällt denn ihre Bilanz aus?

Wir haben in dieser Zeit, die wie im Fluge vergangen ist, unglaublich viel vorangebracht. Manchmal schaut man sich selbst staunend um und sagt: „Es kann doch nicht wahr sein, dass jetzt schon fast vier Jahre vergangen sind.“ Ich fühle mich ganz eng mit der Stadt verwachsen. So als wäre ich hier schon immer gewesen. Donaueschingen ist eine wunderbare Stadt. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich hier arbeiten darf. Die Verwaltung ist ein starkes Team und wir haben einen tollen Gemeinderat, der wichtige Projekte voranbringt. Es harzt nichts in der Stadt und es herrscht insgesamt eine super Stimmung, von der ich ganz am Anfang nicht zu träumen gewagt hätte.

Können Sie uns Beispiele nennen, wo Sie sagen: Das trägt die Handschrift des OBs?

Das möchte ich gar nicht tun, denn es ist ja ein gemeinsamer Weg, den der Gemeinderat und die Verwaltung gehen. Ich selbst bin sowohl Teil der Verwaltung als auch Teil des Gemeinderates. Ohne die Mitarbeiter geht in der Verwaltung gar nichts und ohne den Gemeinderat könnten wir nichts voranbringen. Und deshalb ist für mich das gute Miteinander, das, was wirklich zählt: Wir haben in der Verwaltung tolle Mitarbeiter und können umsetzen, was im Gemeinderat beschlossen wird. Und im Gemeinderat legen wir eine sehr hohe Schlagzahl vor. Insgesamt arbeiten wir in der Stadt hocheffektiv. Meine Mitarbeiter arbeiten sehr gut, konzentriert und effektiv. Und es besteht ein enges, vertrauensvolles Zusammenspiel zwischen Gemeinderat und Stadtverwaltung. Die Verwaltung wird gefordert, aber auch unterstützt, wo es notwendig ist. Gerade dieses gute Miteinander hat den Erfolg von Donaueschingen in den letzten Jahren geprägt.

Wie sind sie mit der Umsetzung ihres Masterplans zufrieden?

Bei der Verabschiedung meines Bürgermeisterkollegen Jürgen Guse fiel der Satz: „Eine Stadt ist nie fertig.“ Es ist klar, dass sich die Stadt immer weiterentwickelt. In Donaueschingen konnten wir in den letzten Jahren eine fulminante Entwicklung beobachten. Ich durfte – in wichtiger Position – daran teilhaben. Es macht Spaß zu sehen, dass viele Projekte umgesetzt werden. Manches ging auch deutlich schneller als ursprünglich gedacht. Wenn ich nur den Stadtbus sehe: Er war ein großes Projekt als man die ersten Diskussionen führte, jetzt rollen die Busse jeden Tag. Im Konversionsprozess, der durch die Erstaufnahme zwischendurch völlig gestoppt erschien, werden bereits die ersten Gebäude abgebrochen. Es laufen so viele Dinge parallel. Und es ist erfreulich, jeden Tag zu sehen, welche Fortschritte die Stadt macht. Da bin ich dankbar und froh, mit dabei sein zu dürfen.

Im Rückspiegel betrachtet: Was hätten Sie in den letzten vier Jahren anders machen sollen/müssen/können?

Es mag einige Kleinigkeiten geben, die vielleicht durch eine Überspitzung in eine Richtung gingen, die so gar nicht beabsichtigt war. Beispielsweise das Personalthema, das die Diskussionen einige Zeit beherrscht hat, ohne dass es dafür einen wirklichen Anlass gab. Hätte ich gewusst, was meine Bemerkung auslöst, hätte ich diese klarer pointiert. Vielleicht hätte ich auch an der einen oder anderen Veranstaltung teilgenommen, bei der ich eine zeitlich parallele Veranstaltung besucht habe. Aber ich glaube das sind Kleinigkeiten. Echte Fehler kann ich nicht erkennen.

Was haben Sie sich denn für die zweite Halbzeit vorgenommen?

Ich habe mir vorgenommen, so weiterzumachen, wie bisher und unsere Stadt zusammen mit dem Gemeinderat weiter voranzubringen. Es gibt beste Entwicklungsmöglichkeiten für Donaueschingen. Aber es gibt auch Herausforderungen, denen sich jede Kommune stellen muss. Beispielsweise, dass der zunehmende Internethandel das Kaufverhalten verändert. Dadurch geraten viele Einzelhandelsgeschäfte in Not. Wir müssen versuchen, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Hierfür müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ein weiteres Beispiel ist die ärztliche Versorgung, über die man sich langfristig Gedanken machen muss. Oder: Wie wird in 30 Jahren der Individualverkehr aussehen? Im Energiebereich gibt es sicherlich Entwicklungen, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Man muss weiterdenken. Man darf nicht stehen bleiben, um den Status Quo beizubehalten. Ich bin überzeugt, dass man Fortschritt aktiv gestalten muss und ihm nicht hinterherlaufen sollte. Donaueschingen ist da auf einem sehr guten Weg.

Apropos Zukunft. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie in vier Jahren wieder kandidieren wollen?

(lacht) Also… nach heutigem Stand sehr gerne. Jeden Tag freue ich mich, für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu dürfen. Nur, seien sie mir nicht böse, diese Entscheidung wird sicherlich nicht heute getroffen. Aus heutiger Sicht gibt es aber keinerlei Gründe zu sagen, ich würde nicht noch einmal antreten. Ich bin gerne hier. Ich arbeite jeden Tag gerne in und für Donaueschingen.

Zur Person

Erik Pauly wurde 1970 in Bonn geboren. Aufgewachsen ist er in Titisee-Neustadt und Stuttgart. Nach dem Abitur studierte er Jura und legte 1995 sein Staatsexamen in Heidelberg ab. Sein Referendariat absolvierte er in Karlsruhe. Außerdem wurde er von 1989 bis 1991 zum Reserveoffizier bei der deutsch-französischen Brigade in Böblingen ausgebildet. Mittlerweile hat er es bei der Bundeswehr zum Oberstleutnant der Reserve gebracht. 1997 gründete Pauly eine Kanzlei mit den Schwerpunkten „Öffentliches Recht“ und „Erbrecht“. 2013 wurde er Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Am 12. Januar 2014 wurde er zum OB gewählt. Am 15. März 2015 trat er das Amt an. (jak)