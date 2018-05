Donaueschingen Erfolgreich beim Mathe-Wettstreit

Die Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums freuen sich über die guten Ergebnisse im deutschlandweiten Wettbewerb „Känguru der Mathematik“.

Donaueschingen – Die Jugendliche des Fürstenberg-Gymnasiums haben sich erfolgreich beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ beteiligt. Die Donaueschinger Gymnasiasten konkurrierten dabei mit über 900 000 Schülern deutschlandweit um die begehrte Siegertrophäe.

Bei den 63 Sechstklässlern erreichten Inga Bronk, Emily Dittmar und Kaya Schütz in ihrer Wertungs-Kategorie einen dritten Preis. Beste Schülerin war in diesem Jahr Leonie Marie Weisser. Die Gymnasiastin gewann mit 108,75 Punkten einen zweiten Preis. Mit ihren 21 aufeinander folgenden, richtig gelösten Aufgaben machte sie den größten „Känguru-Sprung“, was mit einem Känguru-T-Shirt belohnt wurde. In der Klassenstufe 8 traten am Fürstenberg-Gymnasium diesmal 34 Schüler zum Wettbewerb an. Hier erzielten Marvin Guth und Tjorven Burdorf einen Preis der zweiten Kategorie. Alle Preisträger sind damit Anwärter für eine Auszeichnung beim Elisabeth-Stierle-Preis der Stadt Donaueschingen.

Bei der Feierstunde am Fürstenberg-Gymnasium zeigten sich Schulleiter Mario Mosbacher und die koordinierenden Mathematiklehrer Sandra Wulf und Michael Hermle erfreut über das gute Abschneiden ihrer Schützlinge. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer eine Broschüre mit den Aufgaben und Lösungen des diesjährigen Wettbewerbes, eine persönliche Urkunde mit der erreichten Punktzahl und einen sogenannten „Preis für alle“.