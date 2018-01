vor 23 Minuten SK Donaueschingen Einbruch in Friseursalon in der Max-Egon-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Friseursalon in der Max-Egon-Straße eingebrochen und haben aus einer Kasse verbliebenes Wechselgeld entwendet.