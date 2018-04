Donaueschingen Ein Vogel am Golfplatz: Papagei auf der Suche nach seinem Besitzer

Ein Vogel am Golfplatz: Papagei auf der Suche nach seinem Besitzer

Vermutlich ist es ein Lori, der auf dem Öschberghof gefunden wurde und sich jetzt im Kreistierheim befindet. Ein solcher Vogel lebt in lebenslanger Einehe und wird immer mindestens zu zweit gehalten. Irgendwo vermisst also ein Papagei seinen Partner.

Der neue Donaueschinger Öschberghof lockt Interessierte aus dem gesamten Kreisgebiet an: neue Bar, neues Spa, erweiterter Golfplatz – viele Attraktionen, die auch noch weiter ausgebaut werden sollen. Kein Wunder also, wenn die Gäste selbst eine Anreise von fernen Ländern nicht scheuen. Skurril wird es allerdings, wenn sich darunter Besucher befinden, die weder in der Region heimisch sind, noch der menschlichen Spezies angehören.

Kurz nachdem beim neuen Kreistierheim Richtfest gefeiert wurde, ging am Donnerstag, 26. April, dort ein Anruf ein: Man habe beim Öschberghof einen grünen Papagei gefunden. "Die Beschreibung als grün und so groß wie ein Graupapagei ließ auf eine sogenannte Amazone schließen. Diese Papageien werden häufiger privat gehalten und sind auch jedem Kunden von unserem Tierarzt wohl bekannt", sagt Nadine Vögel, Leiterin des Kreistierheims.

Nicht schlecht habe jedoch das Team des Kreistierheims gestaunt, als der Vogel dort ankam: "Das wunderschöne Kerlchen ist wahrlich ein außergewöhnlicher Gast, jedoch keine Amazone. Es handelt sich um eine besondere Art Papagei, die zu den Nektartrinkern gehört. Vermutlich ein kleiner Gebirgs-Allfarblori", erklärt Vögel. Die Tierchen leben in Australien in ganzen Schwärmen und sind den meisten Menschen aus Zoos und Tropenhäusern bekannt, da man sie dort oft mit Blütennektar füttern darf und sie recht zahm auf die Hände sitzen.

Die Tragik daran: "Diese Papageienart wird in privater Haltung mindestens zu zweit gehalten, sie leben in lebenslanger Einehe, deswegen ist davon auszugehen, dass irgendwo das Partnertier auf die Rückkehr des Entflogenen wartet", erklärt die Leiterin des Kreistierheims. Dort ist man jetzt auf der Suche nach dem Besitzer. Eine Ringnummer liege vor und könne abgeglichen werden. Das Kreistierheim ist zu erreichen unter der Nummer: 0771/1 58 98 97.

