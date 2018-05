Donaueschingen Ein Maischerz wandert durch die Kreise

Ein Scherz in der Maiennacht scheint erst jetzt, einige Zeit später, so richtig zu zünden: Am Ortseingang Nord in Donaueschingen haben Scherzbolde das Ortsschild ausgetauscht – allerdings nicht nur hier

Einige Tage sind bereits ins Land gezogen und der Monatsauftakt liegt in weiter Ferne. Erinnern Sie sich noch, was Sie am Maifeiertag gemacht haben? Ein paar Scherzbolde wissen das definitiv, hat doch ihre Aktion in der Nacht auf den Tag der Arbeit nachhaltigen Effekt. Allerdings nicht im positiven Sinn.

Am nördlichen Ortseingang entlang der Dürrheimer Straße wurde in der Maiennacht das Donaueschinger Ortsschild abmontiert und mit einem des Wutacher Ortsteils Ewattingen im Landkreis Waldshut ausgetauscht. Wie Manuela Klingele von der Stadt Donaueschingen sagt, sei bereits ein neues Schild bestellt, das am Mittwoch, 23. Mai, eintreffe und dann gleich montiert werde. Durch die Feiertage sei es beim Hersteller zu Verzögerungen gekommen.

Der Scherz scheint allerdings etwas größer angelegt, fragt man bei den Verantwortlichen in Wutach nach. Dort hat man nämlich von einem Schildertausch nichts mitbekommen. Ein Schild würde nicht fehlen, so die Auskunft. Bei der Recherche taucht jedoch bei den SÜDKURIER-Kollegen in Bonndorf, in deren Zuständigkeitsbereich Wutach fällt, ein Bild auf. Titel: Verschwunden. Es handelt sich dabei um das Ewattinger Ortsschild, das offensichtlich ersetzt wurde. Wer aus der Schlucht nach Ewattingen hineinfährt, der sieht dort allerdings nicht etwa das fehlende Schild aus Donaueschingen, sondern eines der Zähringerstadt Bräunlingen. Dort ist man auch verwundert über den fehlenden Stadthinweis.

Die Verwunderung, welche die Initiatoren des kreisübergreifenden Scherzes sicher bezweckt haben, sie brauchte wohl erst ein paar Tage Zeit, um so richtig Fahrt aufzunehmen. Fast so wie die Schildproduktion.

