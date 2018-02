Donaueschingen Ein Klavierabend mit französischem Akzent

Im Strawinsky Saal der Donauhallen bietet die Gesellschaft der Musikfreunde einen Höhepunkt in der Konzertsaison 2017/2018. Der Pianist Pierre-Laurent Aimard spielt unter anderem Werke von Beethoven und Skrjabin.

Das Konzert am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr hat einen starken französischen Akzent: Der weltberühmte französische Pianist Pierre-Laurent Aimard gibt in Donaueschingen einen Klavierabend.

Schon als Zwölfjähriger begann Aimard am Konservatorium in Lyon mit seinem Klavierstudium, um später bei Yvonne Loriot, der Ehefrau Olivier Messiaens, am Pariser Konservatorium zu studieren. Die enge Verbindung zur Musik Messiaens bestimmte seine Karriere, in der er neben vielen anderen Preisen und Auszeichnungen 1973 den ersten Preis beim internationalen Olivier-Messiaen-Wettbewerb gewann. Seine letzte große Auszeichnung liegt noch nicht lange zurück. Am 2. Juni 2017 wurde ihm der Ernst von Siemens Musikpreis, oft als der Nobelpreis der Musik bezeichnet, verliehen.

Heute wirkt Pierre-Laurent Aimard als Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und am Pariser Konservatorium. In dem großen Klavierabend im Strawinsky Saal spielt Aimard Klavierwerke von Ludwig van Beethoven, Sergei Prokofjew, Nikolai Obuchow und Alexander Skrjabin.

Auch für diesen Klavierabend gibt es wieder eine Konzerteinführung im Strawinsky Saal um 19.15 Uhr.

Karten für das Konzert an der Abendkasse und im Vorverkauf: Tourist-Information, Karlstraße 58, Donaueschingen, 0771/857-221; Verkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg; Internet: