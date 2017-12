Donaueschingen Eheliche Wirren sorgen für Stimmung

Die Neudinger Theater-Truppe unterhält gekonnt die proppenvolle Mehrzweckhalle.

Neudingen (aw) „25 Jahre Ehe haben nichts mit Sich-gern-haben zu tun. Sich gern haben ist etwas für junge Leute.“ Mit diesem Zitat aus dem Theaterstück „Ein durchsichtiger Schwindel oder die Silberhochzeit“ von Josef Rauch lässt sich das Stück wohl am besten beschreiben. Die Neudinger Laienschauspielgruppe, die das Stück in der vollbesetzten Neudinger Mehrzweckhalle aufführte, erntete für solche Aussagen eine Menge Lacher. Das Stück, das das letzte von Regisseur Otto Huber ausgesuchte sein wird, zeigte ein weiteres Mal, welches Talent in den zehn Neudinger Akteuren steckt.

Die Rollen, unter anderem die beiden verzweifelten Hausfrauen Maria Kuttner und Barbara Melcher, welche von Ramona Feder und Stephanie Münzer gespielt wurden, waren den Schauspielern wie auf den Leib geschrieben. Die beiden Damen wollten die anstehende Silberhochzeit mit ihren beiden Ehemännern Hans Kuttner und Josef Melcher, exzellent gespielt von Matthias Egle und Mathias Huber, ausschweifend feiern. Leider war ihren Ehemännern, die sich hauptsächlich für den örtlichen Schützenverein interessieren, nicht nach einem ausschweifenden Fest zumute. Doch zum Glück gab es die ideenreiche Großmutter Kuttner, welche durch die herausragenden Schauspielkünste von Doris Mayer zu einem wahrhaften Publikumsliebling wurde, die die beiden Damen unterstützte. Männliche Hilfe holten sich die beiden verzweifelten Frauen noch von Schornsteinfeger Florian. In dieser Paraderolle von Alexander Preis, in der er neben seinen schauspielerischen auch seine gesanglichen Talente aufzeigte, brachte er neben dem Herz von Großmutter Kuttner auch die Herzen weiterer Frauen zum Schmelzen und die Fäuste der beiden Ehemänner zum Schwingen.

Zu all dem Stress, den die Damen mit der Planung ihrer Silberhochzeit hatten, kamen die Sorgen der Kinder hinzu.

Zum einen die des Sohnes der Familie Kuttner, welcher sein Theologiestudium abbrach, um mit einer Dessous-Verkäuferin durchzubrennen. Zum Anderen die der Tochter der Familie Melcher, welche sich nun, da sich der Job als Haushälterin des zukünftigen Pfarrers Kuttner in Luft auflöste, ausmalte, als Frau Kuttner durchs Leben zu gehen.

Doch letzten Endes endete alles gut für die Alten sowie die Jungen, da die Damen ihre große Silberhochzeit bekamen und die Jungen mit neuen Partnern ihre bevorstehende Hochzeit feiern konnten. Nur Schornsteinfeger Florian fürchtet sich vor den jungen Ehen seiner Kameraden, da er auch hier wieder die Streitigkeiten miterleben würde.

Zu Beginn des Theaterabends gab es ein Konzert des gemischten Chores des Radsporvereins, bei dem der Chor unter der musikalischen Leitung von Dirigentin Ulrike Denzel das Publikum mit seinen Stimmen an den Christbaum entführte.

Das Ensemble

Beim Theater des Radsportvereins Germania Neudingen und der Musikkapelle Neudingen führte Otto Huber zum letzten Mal Regie. Souffleusen: Agnes und Anna-Lena Hensler. Kleidung und Maske: Heidi Willems. Hans Kuttner: Mathias Egle. Maria Kuttner: Ramona Feder. Großmutter Kuttner: Doris Mayer. Pfarreranwärter: Frank Feder. Martina Thanner: Sarina Schäffhauer. Josef Melcher: Mathias Huber. Barbara Melcher: Stephanie Münzer. Monika Melcher: Julia Deusch. Theobald Berger: Jochen Preis. Junggeselle Florian: Alexander Preis.