Donaueschingen Durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Ein nach Angaben der Polizei übermüdeter Autofahrer hat am Montag gegen 18.35 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 27 verursacht.

Der 23-jährige Autofahrer war mit seinem Auto auf dem zweispurigen Teilstück von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Aufgrund seiner Übermüdung verfiel er in einen Sekundenschlaf und kollidierte während eines Überholvorganges seitlich mit einem Sattelzug. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.