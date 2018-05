Donaueschingen Drei neue Mitglieder der "Künstlerfamilie"

Fürstenberg Zeitgenössisch eröffnet neue Jahresausstellung, die Vernissage ist kommunikativ und sehr gut besucht.

Donaueschingen – "Das verflixte 7. Jahr" lautet der wie stets hintersinnige Titel der Stipendiaten-Ausstellung des 2011 gegründeten Kunstprojekts Fürstenberg Zeitgenössisch. Der Einladung von Erbprinz Christian und Erbprinzessin Jeannette zu Fürstenberg zur Vernissage in den F.F. Sammlungen sind rund 100 Kunstinteressierte gefolgt.

"Verflixt" ist ein Begriff, für den der Duden über 200 Synonyme bereithält. Wer das Wort gebraucht, spielt bewusst mit Emotionen, aber auch mit gedanklicher Offenheit. Diesen Freiraum haben drei vom Erbprinzenpaar im Benehmen mit ihrem langjährigen künstlerischen Berater Moritz Wesseler auserkorene Künstler auf sehr unterschiedliche Weise genützt: die US-Amerikanerin Trisha Baga, der Belgier Kasper Bosmans und die in Südafrika geborene und in den USA lebende Catharine Czudej.

Erbprinz Christian hat sie bei ihrem Arbeitsaufenthalt auf Schloss Heiligenberg bereits so gut kennengelernt, dass er in seiner Begrüßungsrede sagen konnte: Sie sind jetzt auch Teil der "Familie", wobei die gut 20 Künstler gemeint sind, die im Rahmen von Fürstenberg Zeitgenössisch bislang gefördert worden sind. Und Moritz Wesseler betonte bei seiner Einführung noch einmal das dialektische Grundprinzip von Fürstenberg Zeitgenössisch: dass die Verankerung in der Region und der internationale künstlerische Kontext keinen Widerspruch darstellen.

Eine Videoarbeit im 3-D-Format von Trisha Baga findet Erbprinz Christian, der sich selbst einen Technikfreak nennt, besonders interessant. Der mit entsprechender Brille dreidimensional wirkende Film ist auf Heiligenberg und auf Sizilien entstanden. Er integriert zum Beispiel Lampenlicht des Fürstenberg-Schlosses, Gestein mit einer Zuschreibung als Pieta und fließende Farblichtstreifen samt melodiösem Pfeifen zu einem Multimediakunstwerk, das sehr wohl ästhetische Wirkung erzeugt, ohne Erklärung aber kaum zu verstehen ist.

Kasper Bosmans ist unter anderem mit zwei farbstarken Emaillebildern und Bodenskulpturen vertreten. Auf beiden Emaillen sind jeweils gut 40 konkrete und absolut identische Objekte aufgebracht, die als solche aber nicht sofort wahrgenommen werden. Es ist verblüffend, wie sich der optische Eindruck verändert, wenn das Auge das eine Mal auf einen pistaziengrünen, das andere Mal auf einen dunkelgrünen Hintergrund trifft.

Mächtig ins Sinnieren kann man kommen, wenn man Bosmans' Skulptur mit der rätselhaften Bezeichnung "Dwarf Parade Dog" beziehungsweise Zwergparadenhund betrachtet. Die Kombination eines mit Permanentmarker bemalten Marmorblocks mit präparierten Pflaumen erinnert möglicherweise daran, dass Künstler sich mit Möglichkeiten beschäftigen, die nicht unbedingt auf der Hand liegen.

Schon Robert Rauschenberg, einer der Wegbereiter der Pop-Art, war der Meinung, dass ein Kunstwerk wirklicher wird, wenn es aus Teilen der wirklichen Welt gemacht wird. Catharine Czudej teilt vermutlich diese Auffassung. Ein großer Teil ihrer während acht Wochen in Heiligenberg entstandenen Arbeiten sind Materialbilder aus zahllosen Verpackungsmaterialien – für Czudej ein eingeschnürtes Abbild alltäglichen Lebens.

Öffnungszeiten

Von Mai bis November von Dienstag bis Samstag 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 10 bis 17 Uhr in den F. F. Sammlungen, Karlsplatz 7. Entritt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.