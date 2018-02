Donaueschingen Donaueschinger Stadtbus hält jetzt auch auf der Mühlenbrücke

Ein halbes Jahr lang gibt es jetzt auf der Donaueschinger Mühlenbrücke zwei Bushaltestellen. Seit Montag, 5. Februar, hält der blaue Stadtbus auch dort. In den sozialen Medien wird das Thema rege diskutiert

Jetzt rollt er nicht nur über die Brücke, er hält auch dort. Im Fahrplan des Stadtbusses befinden sich zwei neue Haltestellen. Wer mit der Linie DS 2 fährt, kann nun auch auf der Mühlenbrücke den Bus verlassen, er macht dort Halt (Busbahnhof – Steinweg/Kindergarten und Gegenrichtung Steinweg/Kindergarten – Busbahnhof).

Bereits im Vorfeld war eine Haltestelle beim Donaucenter als wichtige Komponente im Konzept des Stadtbusses bezeichnet worden, aus Sicherheitsgründen jedoch bisher nicht realisierbar gewesen.

Das Thema schlägt sich auch in den sozialen Medien nieder. Dort diskutieren Facebook-Nutzer energisch die neue Haltestelle und deren Vor- und Nachteile. Dass der Bus-Stopp dort den Verkehrsfluss nicht behindern wird, können sich viele nicht vorstellen: "So bringt man alles zum Stoppen", schreibt Thomas Kopp. Denis Röthele sieht das ähnlich: "Aber was erwartet man, wenn man vor ein paar Jahren schon in der ganzen Stadt rechts vor links einführen musste. Ich frag mich, ob diejenigen, die das entscheiden eigentlich selbst Verkehrsteilnehmer sind." Er ärgert sich vor allem darüber, dass hier gegen die Bedenken des Sicherheitsgutachtens entschlossen worden sei: "Die Haltestellen sind gefährlich und es wurde davon abgeraten", schreibt er. Etwas schärfer formuliert das Felix Heidinger: "Eine Haltestelle auf einer zweispurigen Brücke ist der größte Schwachsinn!"

Ganz anders sieht das Nutzer Wolfgang Thedy. Für ihn stellt der neue Halt weniger ein Problem dar, sei doch ab 19 Uhr wieder freie Fahrt: "Der Stadtbus war angedacht um die Innenstadt zu entlasten. Voraussetzung ist, dass er angenommen wird." Dazu sei es notwendig, dass der Bus Prioritäten erhalte und vielleicht sogar einen Stop auf einer Brücke. Er ergänzt: "Vielleicht sollten sich die Kurzstreckenfahrer überlegen, ab sie entweder zu Fuß gehen, Rad fahren oder das Undenkbare wagen: den Stadtbus auch mal nutzen. Dann sähen sie vielleicht die Sache einmal aus einer anderen Perspektive. Der arbeitende Mensch wird ohnehin nicht viel Konflikte auf der Brücke haben, da ab 19 Uhr wieder freie Fahrt ist."

Probebetrieb

Die Haltestelle auf der Mühlenbrücke befindet sich in einer Probephase, die jetzt ein halbes Jahr lang laufen soll. So soll getestet werden, ob haltende Busse an dieser Stelle zu sehr in den Verkehrsfluss auf der Landesstraße eingreifen. Stadteinwärts befindet sich die Haltestelle direkt an der Spindel Stadtauswärts ist die Haltestelle am Straßenteiler am Brückenende. (guy)