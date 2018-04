Donaueschingen Donaueschinger Skater kämpfen für ihren Platz unter der Brücke

Rampen und Hindernisse beim Donaueschinger Skatepark sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Trotz einer Sanierung 2016 gibt es etliche Mängel. Die Nutzer der Anlage wollen das jetzt ändern – auch mit Eigeninitiative.

Nachmittags hört man am Donaueschinger Skateplatz unter der Schellenbergbrücke das Klacken der Skateboard-Rollen. Hier ist einiges los. Für viele Jugendliche ist der Platz mit den Rampen und Schikanen die tägliche Freizeitbeschäftigung, in die viel Herzblut investiert wird.

Der kleine Platz ist jedoch mittlerweile in die Jahre gekommen und vieles hat im Laufe der Zeit federn lassen müssen. Das Holz an den Rampen ist aufgesprungen, am Boden ragt Metall hervor – eine Stolperfalle für das Skateboard.

Schon wieder kaputt

"Es ist ein oder zwei Jahre her, da wurde hier was saniert. Drei Sachen wurden für 5000 Euro in Ordnung gebracht. Die Teile sind aber bereits wieder kaputt", erklärt der 19-jährige Mathew Glasow. Er ärgert sich, dass damals nicht mit den Leuten gesprochen wurde, die den Platz hauptsächlich nutzen: "Eine Firma kam und hat das einfach gemacht. Mit uns hat noch nie jemand gesprochen."

Das wäre jedoch aus Sicht der Skater für die Stadt sowie die Nutzer der Anlage mehr als sinnvoll: "Seit jeher haben wir den Platz in Eigeninitiative gerichtet, wir halten ihn sauber. Die Stadt schaut einmal im Monat vorbei", sagt Glasow.

Großer Zuwachs auf der Anlage

Gerne würde die Gruppe hier etwas machen, bei einer Neugestaltung auch tatkräftig mitanpacken. Nicht nur mit den Händen, sondern auch finanziell: "Wenn die Stadt es zulässt, würden wir gerne Sponsoren suchen, ein Crowdfunding starten. Man habe in letzter Zeit einen großen Zuwachs: "20 Leute sind regelmäßig hier, etwa 50 bis 60 Aktive aus der Region schauen auch vorbei", erklärt Glasow.

"Kein Rumhängen – das ist Sport"

Glasow hat die Hoffnung, dass sich vielleicht dieses oder nächstes Jahr auf dem Platz etwas bewegt. Im Mai habe man bereits einen Termin mit dem Stadtbauamt und einer Firma, um sich den Zustand der Anlage genauer anzuschauen und eventuelle Maßnahmen zu besprechen. Unterstützung habe die Gruppe auch von Leonard Schey vom Donaueschinger Jugendhaus erhalten. "Wir wollen, dass man auch sieht, was wir hier machen. Es ist kein verachteter Platz an dem wir nur rumhängen. Wir machen hier Sport", so Glasow. Ein Anfang wäre durch ein Parkverbot gemacht, dass Marktbesucher ihr Auto nicht mehr auf dem Skateplatz abstellen – so wie es jetzt noch der Fall sei.

Laut Stadtsprecherin Beatrix Grüninger sei vorgesehen für den Haushaltplan 2019 Mittel anzumelden, um eine größere Sanierungsmaßnahme – eventuell auch Ersatzbeschaffungsmaßnahme – an der Skatboard-Anlage durchführen zu können. "Die hierfür erforderlichen Mittel werden vom Stadtbauamt noch kalkuliert", so Grüninger. Die Anlage werde regelmäßig vom Stadtbauamt inspiziert und auf Mängel untersucht.