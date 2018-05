Donaueschingen Donaueschinger Schüler kicken sich aufs Siegertreppchen

Fußballer des Fürstenberg-Gymnasiums sind beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia erfolgreich und holten den dritten Platz.

Donaueschingen – Die Fußballmannschaft des Fürstenberg-Gymnasiums freute sich beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia über den dritten Rang. Erst im Halbfinale mussten sich die Donaueschinger Nachwuchskicker dem späteren Siegerteam des Villinger Gymnasiums am Romäusring knapp geschlagen geben.

Zum Kreisentscheid in Villingen traten in der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2006 und jünger) 14 Mannschaften an. Die Mannschaft des Fürstenberg-Gymnasiums um die Brüder Ben und Lasse Hildebrand sowie Finn Hirt, Lukas Hösel, Berdan Ilgaz, Nenad Pejic, Henri Sauser, Leon Savas sowie Petr Vinklarek setzten sich in fünf der sechs Gruppenspiele klar gegen ihre Gegner durch. Damit erreichten sie als Gruppenzweiter das Halbfinale.

Die Niederlage gegen das Team des Villinger Gymnasiums am Romäusring fiel am Ende mit 0:1 denkbar knapp aus. Die Donaueschinger Fünft- und Sechstklässler ließen sich davon aber nicht entmutigen und gewannen am Ende das kleine Finale im Spiel um den dritten Platz.

„Die Jungs haben tollen Fußball gezeigt und sind hoch motiviert an den Start gegangen“, lobte Sportlehrer Daniel Hornuß am Ende des Kreisentscheids die Leistung seiner Schützlinge. Zu Recht hätten sie auch am kommenden Schultag voller Stolz ihre gewonnenen T-Shirts in der Schule getragen, betonte der Pädagoge.