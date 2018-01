Donaueschingen Donaueschinger Schüler freuen sich auf ihre Gäste

Das Fürstenberg-Gymnasium bekommt Besuch aus dem südfranzösischen Millau. Die Donaueschinger Schüler wollen ganz viel Baaremer Kultur vermitteln.

Ende Januar ist wieder eine Schülergruppe aus dem französischen Millau zu Gast am Fürstenberg-Gymnasium. Die Jugendlichen wollen in ihren zehn Besuchstagen Land und Leute auf der Baar näher kennenlernen.

Die 21 französischen Gastschüler werden zusammen mit Achtklässlern desFürstenberg-Gymnasiums interessante Tage in und um Donaueschingenverbringen, teilt die Schule mit. Neben typischem Schulunterricht bekommen die Gäste aus der südfranzösischen Region Okzitanien auch viel von der Baaremer Kultur zu sehen. So ist etwa eine Stadtführung ebenso geplant wie etwa ein Besuch in der Donaueschinger Zunftstube. Auch freuen sich die Gymnasiasten mit ihren Gastschülern bereits auf das gemeinsame Brezelbacken in Bräunlingen.

Im Französischunterricht an der Schule haben sich die DonaueschingerJugendlichen bereits mit Millau und französischer Landeskunde beschäftigt.„Ich bin gespannt, welchen Eindruck die Franzosen von ihrem Besuch bei uns mitnehmen“, sagt Achtklässler Tjorven Burdorf. Auch für seine Mitschülerinnen Helene Kuck und Caroline Kühnle ist der Schüleraustausch mit Millau ein schulischer Höhepunkt in diesem Jahr.