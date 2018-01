Donaueschingen Donaueschinger Autohaus Berg in Schwierigkeiten

Geschäftsführerin stellt Antrag auf ein Insolvenzverfahren.

Die Wirtschaft in der Region floriert, doch nicht alle können von diesem Aufschwung profitieren. So hat heute Mittag das Donaueschinger Traditionsautohaus Fiat-Berg, das einst von Ewald Berg und dessen Frau Evelin gegründet, aufgebaut wurde und heute von Tochter Monika Kahl geführt wird, nach einer Mitteilung des Amtsgerichts Villingen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Villinger Rechtsanwalt Thorsten Schleich bestellt. In der jüngeren Vergangenheit hatte es bereits Anzeichen auf finanzielle Probleme gegeben, die man aber über autokonzerninterne Strukturveränderungen vorübergehend in den Griff bekommen hatte.