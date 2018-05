Donaueschingen Donaueschingens erste Bluesrock-Band wird 50: So feiert Burning Flash

Die Kultband feiert ihren runden Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert. Die drei Musiker spielen noch heute den Blues – und das kommt an.

Donaueschingen – 1968 war ein verrücktes Jahr: Die alten Werte wurden in Frage gestellt und die ältere Generation schaute manchmal kopfschüttelnd, manchmal aber auch abschätzig und in höchstem Maß missbilligend auf die Jugend. Das Jahr brachte zahlreichen Ländern der Welt eine politische und soziale Veränderung, die ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit haben sollte. Die aus den verkrusteten Nachkriegsstrukturen, dem Vietnamkrieg und den Notstandsgesetzen resultierende Bürgerrechts- und Studentenbewegung ging als „68er-Bewegung“ in die Geschichte ein. Die junge Generation wollte sich nicht mehr von der älteren, konservativen beeinflussen und bevormunden lassen. Proteste betrafen nicht nur politische und soziale Bereiche, sondern auch Kunst und Mode. Die Musik wurde laut und aggressiv, die Kleidung bunt und auffallend, die Haare immer länger.