Donaueschingen Donaueschingens Kunst- und Musikschulleiterin hat gekündigt

Das war ein kurzes Gastspiel als Leiterin der Donaueschinger Kunst- und Musikschule: Katrin Bleier verlässt die Einrichtung, das Rathaus hat die Stelle bereits ausgeschrieben.

Die Nachfolgerin beziehungsweise der Nachfolger sollten spätestens bis zum 3. September dieses Jahres die Stelle antreten. Laut Mitteilung aus dem Rathaus hat Katrin Bleier "zum Bedauern der Stadt aus persönlichen Gründen ihr Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Donaueschingen zum 31. Juli 2018 gekündigt".

Katrin Bleier, studierte Klarinettistin und Musikpädagogin, trat den Chefposten am 1. Juni 2016 an, nachdem sie zuvor schon acht Jahre als Musiklehrerin an der Kunst- und Musikschule unterrichtet hatte. Sie folgte auf Gerhard Eberl, der 14 Jahre lang an der Spitze des wichtigen Kulturträgers stand und 2016 die Leitung der Musikschule in Markdorf übernahm. Dorthin gelotst hatte ihn der Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann, der vor seiner Wahl zum Rathauschef im Linzgau in Donaueschingen das Amt für Kultur, Tourismus und Marketing leitete.