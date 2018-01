Donaueschingen Die närrische Winterfeier der SPD

Genossen machten im Narrenmuseum Politik. Kritische Sichtweise zum Sondierungspapier

Bei der SPD-Winterfeier ließ sich die Orts-SPD etwas Besonderes einfallen. Die Genossen um den Vorsitzenden Jens Reinbolz begrüßten im Frohsinn-Zunftmuseum den für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner.

Fechner nahm kein Blatt vor den Mund, als er über das derzeit vorliegende Sondierungspapier und seine Meinung zur Großen Koalition sprach. "Zum Nulltarif gibt´s uns nicht", betonte der Jurist und debattierte im Anschluss angeregt mit den Genossen. Seinem Fazit "Im digitalen Zeitalter brauchen wir die SPD mehr denn je" stimmten die Anwesenden aus vollem Herzen zu.

Jens Reinbolz ehrte die langjährigen Parteimitglieder, begrüßte Neuzugänge und sprach Wolfgang Karrer, dessen Platz er ab Januar im Gemeinderat übernehmen wird, seinen Dank und seine Bewunderung für 40 engagierte Jahre im Dienst der SPD aus. Natürlich durften hierbei auch Geschenke nicht fehlen und so wird Wolfgang Karrer beim nächsten Spiel seines Lieblingsfußballvereins BVB besonders gut gekleidet sein. Er sei sehr froh, so Karrer, dass er in Jens Reinbolz einen so kompetenten Nachfolger gefunden habe.

Zu Herzen ging auch die Gedenkminute für Willi Hönle, der 2017 verstarb und von seinen Parteifreunden sehr vermisst wird. Zum Auftakt der fröhlichen Runde hatte Zunftmitglied Herbert Moch die 27 Genossen mit kurzweiligen Geschichten zur Narretei durchs Museum geführt.