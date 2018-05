Donaueschingen Die Weltreise mit den Millibach Musikanten geht weiter

Die jungen Musiker treten mit einem neuen Repertoire bei zahlreichen Festen in der ganzen Region auf.

Neudingen (aw) 17 unterschiedliche junge Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft fürs Musizieren: Dies sind die Millibach Musikanten mit Ursprung in Neudingen. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise genommen haben, wollen sie nun in diesem Jahr bei ihren Auftritten eine Schippe drauflegen.

Es geht wieder auf Weltreise, doch in diesem Jahr wurde das Repertoire um einige exotische Länder erweitert. So werden auch Stücke aus Mexiko, Kalifornien oder Schweden aufgespielt. Zudem können sich die Zuschauer auf heimische und bekannte böhmische und mährische Melodien freuen. Als weiterer Höhepunkt wurden einige Solo-Stücke einstudiert, bei denen die Musiker ihr Können unter Beweis stellen.

Wie gut die Musiker bei ihrem Publikum ankommen, zeigt sich nicht nur am vollen Terminkalender für 2018, sondern auch daran, dass die Gruppe vier neue Mitspieler dazugewinnen konnte. Für das Jahr 2018 stehen bisher folgende Auftritte auf dem Programm: Am 21. Mai geht es zum Bachfest in Tennenbronn, am 30. Mai werden die Musiker in Langenschiltach beim Sommerfest aufspielen, beim 140-Jahresfest in Villingen am 17. Juni, am 16. Juli beim Gartenfest in Unadingen sowie am 17. September bei der Sichelhenke in Leipferdingen. Abschluss wird das Herbstfest in Urach am 14. Oktober sein.