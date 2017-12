Donaueschingen Die Tücken der Abschiebung

Donaueschinger Polizei tut sich schwer mit der Umsetzung. Einsätze in Unterkunft für Beamte eine Belastung.

Was vor Jahren von den Behörden auch mangels politischem Druck oder auch humanitären Gründen recht lax umgesetzt worden war, hat sich seit dem Flüchtlingsstrom vor zwei Jahren und wachsendem Protest in der Bevölkerung grundlegend geändert. Inzwischen sind sich die meisten Politiker einig: Kommt ein vermeintlicher Asylbewerber aus einem aus ihrer Sicht sicheren Herkunftsland, soll der "Wirtschaftsflüchtling" konsequent abgeschoben werden. Leicht gesagt, die Umsetzung sei für die ausführende Polizei dagegen schwierig, wie Revierleiter Thomas Knörr Justizminister Guido Wolf bei dessen Revierbesuch deutlich machte. Die Abschiebequote sei auch aus gesetzlichen Gründen sehr schlecht.

940 Einsätze hatte die Polizei in Zusammenhang mit Flüchtlingen in den zurückliegenden zwölf Monaten, darunter gab es nach Knörrs Angaben 105 Beantragungen zu einer Haft für eine anstehende Abschiebung. "77 Mal sind wir aber ohne Erfolg wieder abgezogen, weil es keinen Zugriff gab", beklagte Knörr die Situation. "Da sich die Leute frei bewegen können, haben wir die größte Chance nachts die Gesuchten in ihren Zimmern anzutreffen", sagt Knörr weiter, doch da von den derzeit rund 300, meist aus Schwarzafrika stammenden Bewohnern fast jeder mit einer Abschiebung rechnen müsse und es in der ehemaligen Kaserne keine generelle Nachtruhe gebe, treffe man selbst nachts selten den Betroffenen in dessen Zimmer an. "Hoher Personaleinsatz ohne Ergebnis ist für uns unbefriedigend. Und für eine Durchsuchung des kompletten Gebäudes fehlt die rechtliche Handhabe", macht Knörr klar. Nach der Dublin-III-Verordnung sei eine erneute Aufsuche tags darauf nicht mehr möglich. Und: "Nach europäischem Recht muss die Abschiebung in einem zeitlich zumutbaren Rahmen erfolgen", stellt Knörr ernüchternd fest. Eine Festnahme an einem Tag und der Abflug am folgenden sei daher nicht möglich.

Dienstgruppenleiter Hans-Martin Mannheimer stellte zudem klar, dass solche Einsätze für sich und die Kollegen eine Belastung darstellen würden. "Es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn man nachts durch die dunklen Gänge geht und man nicht weiß, wie die Menschen dort auf eine Abschiebung reagieren."

Trotz aller Mühen, die die Flüchtlinge bereiten, hat Polizeichef Knörr auch Verständnis für sie: "Dass sie sich nicht immer rechtskonform verhalten ist logisch. Wo sollen sie das auch gelernt haben. In ihrer Heimat sicherlich nicht."