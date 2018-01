Donaueschingen Die Große Kreisstadt feiert ihren 25.

Erhebung vor 25 Jahren heilte in Donaueschingen einige Wunden. Festakt am 29. Juni in den Donauhallen geplant.

Tauwetter in den Ost-West-Beziehungen in den 1980er-Jahren, die letztlich im Berliner Mauerfall mündeten, ließ in Donaueschingen durch den Zuzug von Russland-Deutschen und Neubürgern aus der DDR unerwartet den Einwohner-Pegel Donaueschingens steigen, der zuvor seit der Eingemeindung der Stadtteile zu Beginn der 1970er-Jahre bei 18 000 Einwohnern stagnierte. Nun schaffte man, was bei den Eingemeindungsverhandlungen misslungen war: der Sprung über die 20 000-Einwohner-Marke und die Erhebung zur Großen Kreisstadt Donaueschingen. Am 3. Juli 1993 um 20.26 Uhr übergab Ministerpräsident Erwin Teufel in den Donauhallen dem zum Oberbürgermeister aufgestiegenen Bernhard Everke die Urkunde, die alles offiziell machte. Anschließend wurde bei einem Stadtfest auf dem Alten Festhallenplatz mit rund 3000 Bürgern gefeiert.

Am 29. Juni wird Donaueschingen bei einem Festakt in den Donauhallen auf diesen ereignisreichen Moment vor 25 Jahren zurückblicken. Es blieb aber nicht nur bei diesem Feiertag und großem Stadtfest als Auftakt für die Frohsinn-Stadtfestreihe in den nachfolgenden Jahren. Als 17. Große Kreisstadt im Regierungsbezirk kehrte auch ein großes Stück verlorenes Selbstbewusstsein zurück, nachdem 20 Jahre zuvor bei der Kreis- und Gemeindereform der Landkreis Donaueschingen aufgelöst worden war und die Stadt den Kreissitz verloren hatte. „Die Erhebung war Balsam für die Stadt“, erinnert sich der frühere Hauptamtsleiter Ernst Zimmermann. Schließlich habe man wieder einige verlorene Kompetenzen zurückgekommen (siehe „Neue Aufgaben“).

Es war der 2. Juli 1992, als Bernhard Everke bei einem Spatenstich erstmals als Oberbürgermeister angesprochen wurde. Architekt Eckart Rothweiler war es, der vom Einwohnerboom dieser Jahre profitierte und viele Projekte in der Stadt realisierte und ihr damit half, den Zustrom zu bewältigen. Der „Oberbürgermeister“ kam freilich ein Jahr zu früh, doch an jenem 2. Juli hatte die Stadt offizielle Nachricht vom Überschreiten der magischen 20 000er-Einwohner-Marke erhalten, die zum Rechtsstatus „Große Kreisstadt“ berechtigt. Und da sich eine Stabilisierung der Zahl über der Marke abzeichnete, leitete das Rathaus die Kompetenzübernahme vor. Mit dem Ja des Gemeinderats wurde der Antrag dann beim Land gestellt.

Ein Selbstläufer sei das nicht gewesen. „Wir haben auf dieses Ziel jahrelang hingearbeitet, denn das Land verlangt für das Mehr an Selbstständigkeit auch einen Fähigkeitsnachweis durch eine entsprechende Infrastruktur in vielen Bereichen wie Schulen, Altersheime, Wasserversorgung oder Straßennetz. Auf 28 Schreibmaschinenseiten haben wir das damals dem Land dargelegt“, erinnert sich der damalige Bürgermeister.

Ganz reibungslos sei der Akt auch intern nicht gelaufen, blickt Zimmermann zurück. Für die Erledigung der neuen Aufgaben musste man die Verwaltung um rund ein Dutzend Mitarbeiter aufstocken. „Das war dem Gemeinderat ein wenig zu viel, obwohl die Stadt durch die Übertragung der Aufgaben vom Landkreis natürlich mehr Geld vom Land erwarten durfte. „Bei der Sitzung damals im Haus des Handwerks wollte der Gemeinderat nur bei einer geringeren Personalaufstockung den Antrag unterstützen. Der Kompromiss war dann eine statt zwei Stellen im neuen Rechnungsprüfungsamt, die zweite wurde dann später zumindest zu 50 Prozent doch noch genehmigt“, blickt Zimmermann zurück.

Das Mehr an neuen Aufgaben als Große Kreisstadt konnten die Donaueschinger bald bestaunen. „Zwei Lastwagen voll mit Ordnern hat uns das Landratsamt rübergeschickt“, erinnert sich Everke. Er wertet den Aufstieg der Stadt positiv. Der Zugang zu den Ministerien sei einfacher geworden. „Man stand im Rang auf einer Ebene mit Villingen-Schwenningen und die regelmäßigen OB-Treffen in der Region haben viele Impulse gebracht.“ Auch der Bürger habe durch das Plus an Kompetenzen mehr Bürgernähe erfahren.

Heute liegt die Einwohnerzahl bei rund 22 800. Sie spiegelt die Dynamik wider, mit der sich die Stadt seither entwickelt hat. Viele neue Firmen haben sich angesiedelt, alle Schulen wurden erweitert, neue Wohngebiete geschaffen. Ein Grund, diesen Anlass 25 Jahre später zu feiern. Der Rahmen werde bis zum 29. Juni erarbeitet, sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Neue Aufgaben

Die Aufgaben der Großen Kreisstädte sind unter anderem: Ausländerbehörde, Bußgeldbehörde, Baurechtsbehörde (diese hatte Donaueschingen schon nach dem Kreis-Verlust zugesprochen bekommen), Gaststättenbehörde, Kreispolizeibehörde, Messen, Märkte, Ausstellungen, örtliche Straßenverkehrsbehörde, Parkerleichterungen für Behinderte, Reisegewerbekarte, Spielhallen, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungsrecht, Waffenrecht, Wohngeld.