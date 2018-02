Donaueschingen Die Feuerwehr in Heidenhofen entwickelt sich gut

Mitgliederentwicklung, Ausbildungsstandard und Einsatzfähigkeit – Abteilungskommandant Thorsten Steiert konnte die Freiwillige Feuerwehr Heidenhofen bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gemeinschaftsraum bei beinah vollständiger Anwesenheit ihrer Mitglieder durchgängig erfolgreich präsentieren.

Mit rund zwanzig aktiven Wehrmännern, von denen in den beiden letzten Jahren einige junge Männer gewonnen wurden, und vielfältigem Engagement stellt sich die Abteilungswehr der kleinsten Donaueschinger Teilortschaft sehr positiv dar. In seinem Jahresbericht belegte Schriftführer Marius Steiert die Aktivitäten der Abteilungswehr mit interessanten und aussagekräftigen Fotos.

Großes Ereignis im vergangenen Jahr waren das Wehrjubiläum und das neue Löschfahrzeug. Zig Jahre hatten die Heidenhofener Wehrmänner darauf gewartet. Die Ankunft wurde mit einem Gottesdienst und mit einem Fest begangen.

Das alte Löschfahrzeug kam im vergangenen Jahr zu einem Abschiedseinsatz. Am Alpenblick war bei einem Lastwagen Kraftstoff ausgelaufen. Sieben Heidenhofener Wehrmänner und Kollegen aus Donaueschingen konnten das ausgelaufene Öl beseitigen. Beim zweiten Alarm, in Pfohren war ein Auto ins Wasser gerutscht, gab es schnell Entwarnung durch die Pfohrener Kollegen.

Elf Monatsproben, teilweise mit den Nachbarwehren, und die Funk- und Fahrübung verliefen nach dem eingespielten und erfolgreichen Muster. Die Juli-Probe bot Gelegenheit, das neue Löschfahrzeug kennenzulernen. Der Probenbesuch war insgesamt wieder sehr gut.

Kassierer Wolfgang Steiert konnte eine solide Finanzlage belegen und wurde uneingeschränkt entlastet. Mit der anstehenden Wahl wurden Steiert und die Kassenprüfer Tobias Engesser und Jack Limanski für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.

Die gemeinsamen Proben mit der Aasener Wehr lassen die Abteilungen zusammenwachsen, stellte Gesamtkommandant Edgar Schiesel erfreut fest, und informierte über die neue Alarmierungsstruktur. Danach werden die Abteilungen in Aasen und Heidenhofen ab 2018 gemeinsam alarmiert. Philipp Lapatz erhielt aus der Hand des Gesamtkommandanten die Beförderungsurkunde zum Feuerwehrmann.

Für den verhinderten Ortsvorsteher Reinhard Merkle dankte Ralf Rösch den Heidenhofener Wehrmännern für ihr Engagement im Donaueschinger Ortsteil und lobte besonders die Erfolge der Abteilung bei der Nachwuchsgewinnung. Abgeschlossen wurde die Versammlung mit einem zünftigen Vesper.

In der Ortschaft

Die Abteilungswehr Heidenhofen steht für Sicherheit und Hilfsbereitschaft in der Ortschaft. Um das zu gewährleisten stehen in 2018 auch wieder eine Reihe von Proben und Lehrgängen an. Darüber hinaus ist die Wehr ein weiterer wichtiger Faktor in der rund 250 Einwohner zählenden Dorfgemeinschaft. Die Wehrmänner organisieren Ausflüge und die Sommerserenade, engagieren sich beim Backhieslifest, gestalten einen Fasnetabend und bewirten am ersten Werktag nach der traditionellen Ortschaftsratssitzung. Darüber werden auch zunehmend Neubürger in die Dorfgemeinschaft integriert. (ewk)