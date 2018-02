Donaueschingen Die Allmendshofer Bregbrücke soll im Herbst fertig sein

Gute Nachrichten für Allmendshofen: Es hat sich ein Unternehmen gefunden, das eine neue Bregbrücke bauen wird

Nach gut zwei Jahren scheint nun das letzte Kapitel in der fast endlosen Geschichte der Bregbrücke in Allmendshofen zu beginnen. Zwar wird es voraussichtlich noch bis Herbst dauern, bis die Allmendshofener ein Ersatzbauwerk haben, aber immerhin hat sich nun ein Unternehmen gefunden, das die Arbeiten übernehmen wird und dafür nicht immense Summen in Rechnung stellen will.

Doch teurer wird es auf jeden Fall: Rund 773 000 Euro hat der günstige Bieter als Kosten vorgesehen. Insgesamt mit Ingenieurhonoraren und Prüfstatistik wird das neue Bauwerk die Stadt 808 515 Euro kosten – 124 400 Euro mehr, als ursprünglich geplant. Wobei das ursprünglich sich auf März 2017. Dort musste der Gemeinderat zum zweiten Mal akzeptieren, dass die Brücke teurer wird als ursprünglich geplant. Denn ursprünglich war noch von Kosten in Höhe von 609 000 Euro ausgegangen worden. Nun habe die Prüfung ergeben, dass beim Baugrubenverbau, Stahlbau und Stahlbetonbau wesentliche Kostenerhöhungen zu berücksichtigten seien. Denn alle Angebote belaufen sich auf eine ähnliche Größenordnung. Wobei der teuerste Bieter sich mit mehr als einer Millionen Euro um den Auftrag beworben hat.

Nachdem sich im Vergangenen Jahr kein Unternehmen gefunden hat, das die Arbeiten übernehmen wollte, wird nun eine Firma aus Lahr den Allmendshofenern eine neue Brücke bauen. Einen Zeitplan gibt es bereits auch schon. Die Arbeiten sollen Mitte März begonnen werden – elf Monate nachdem die marode Vorgängerbrücke, die für so viel Diskussionen gesorgt hatte, abgerissen wurde. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis Mitte September diesen Jahres dann abgeschlossen werden.

Eine Aussicht, die auch CDU-Stadtrat Reinhard Müller begrüßt: "Es ist ärgerlich, dass die Brücke noch einmal mehr kosten wird. Aber uns bliebt nichts anderes übrig." Man sollte endlich "einen Knopf" an die Geschichte machen und hoffen, dass nun alles ein gutes Ende nimmt. "Und dann wird die Brücke hoffentlich so genutzt, dass die Kosten gerechtfertigt sind."