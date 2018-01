Donaueschingen Dickes Pils-Plus und Natur-Radler

Fürstenberg-Pilsener legt um 6,9 Prozent zu. Unterm Strich dennoch leichtes Absatzminus. Neujahrsempfang gestern Abend in der Brauerei.

Der vor einigen Jahren im Sudhaus eingeführte Neujahrsempfang der Fürstenberg-Brauerei ist für deren Chef Georg Schwende immer Anlass, einen Blick auf das Bier-Barometer im Land und eigenen Haus zu werfen. Gestern Abend sprach er vor vollem Haus von einem „ordentlichen Jahr“. Neu und ab Februar in einer Klarglasflasche im Handel ist das Natur-Radler (naturtrüb mit Zitrone).

Der deutsche Biermarkt setze nun generell auf Regionalität, ein „Megatrend“, den die hiesigen Brauer aber schon seit Jahren verfolgen, da man über den Heimatmarkt hinaus nur wenig Chancen gegen die großen „Fernseh-Marken“ hatte. Beim Bier selbst würden die alkoholfreien Biere und alkoholfreien Biermischgetränke weiter an Bedeutung gewinnen, meinte Schwende. Insbesondere der Markt für alkoholhaltige Radler entwickle sich sehr positiv, weshalb man sich fürs Natur-Radler in der 0,33 Liter-Flasche entschieden habe.

„Insgesamt hat die Fürstenberg-Brauerei etwas an Absatzvolumen verloren“, was einerseits an einem sehr schlechten September und einem durchwachsenen Dezember gelegen habe. Bei einem generell schrumpfenden Markt habe man den Rückgang aber einkalkuliert gehabt. In Baden-Württemberg sei die Marktentwicklung dennoch besser als in anderen Regionen. Groß ist die Freude über das Hauptprodukt Premium Pilsener. „Es zählt zu den Top fünf der Pilsmarken im Land und ist bei einem rückläufigen Pilsmarkt um 6,9 Prozent gewachsen.“ Und mit dem alkoholfreien Radler sei man in Baden-Württemberg Marktführer, was Umsatz und Marktanteile betreffe. Zufrieden ist Georg Schwende auch, weil die Brauerei ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr habe deutlich übertreffen können. Zahlen nannte er aber nicht.

Die Brauerei wird 2018 in eine Entalkoholisierungsanlage 3,5 Millionen Euro investieren und eine neue Werbe-Kampagne starten.