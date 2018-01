Donaueschingen Der nackte Wahnsinn auf der Bühne

Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums bringen ab morgen britisches Strück auf die Bühne.

Donaueschingen – Die Theater-AG des Fürstenberg-Gymnasiums wird am morgigen Freitag, 19. Januar, erstmals die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ inszenieren. Das Bühnenstück des britischen Schriftstellers Michael Frayn dreht sich selbst um eine chaotische Theateraufführung.

Die Schauspieltruppe des Gymnasiums erntete im vergangenen Jahr mit Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ großes Lob beim Publikum. 2018 wagen sich die Gymnasiasten wieder an ein modernes Bühnenstück. „Schon bei der ersten Probe brach bei den Beteiligten lautes Gelächter aus“, erinnert sich Lehrerin Julia Schmitt. Zusammen mit ihrem Kollegen Klaus Tegtmeier kümmert sie sich um die Regie.

Im Bühnenstück des britischen Schriftstellers Michael Frayn probt eine Schauspieltruppe eine Boulevardkomödie, bei der wirklich alles aus dem Ruder läuft. In einer Melange aus Eifersucht, Effekthascherei und Exzessen geraten die Proben ebenso wie die Aufführung unweigerlich zur Farce. Das Stück wurde 1992 mit Michael Caine und Christopher Reeve in den Hauptrollen verfilmt.

Auf die Reaktionen des Publikums ist Kursstufenschüler Rayen Ayari besonders gespannt. „Ich freue mich am meisten, das Publikum lachen zu sehen“, sagt er mit Blick auf die Aufführungen. Eine Herausforderung dürften aus seiner Sicht die zahlreichen Auf- und Abgänge während der Inszenierung sein. Für Johanna Kleiser waren bereits die Proben etwas Besonderes. „Mir haben das gemeinsame Schminken und die Vorbereitung auf die Auftritte großen Spaß gemacht“, sagt die 16-Jährige. Gemeinsam sei man vor den Auftritten angespannt und gemeinsam spreche man sich aber auch Mut zu.

Das Augenmerk auf die vergangene Probenarbeit richtet auch Lehrer Klaus Tegtmeier. Hier finde der besondere Zauber der Theaterarbeit am Fürstenberg-Gymnasium statt. „Die Jugendlichen probierten ganz unterschiedliche Varianten aus. Das überraschte mich jedes Mal aufs Neue“, sagt er rückblickend.

Die Premiere von Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“ findet am morgigen Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums statt. Weitere Aufführungen sind für den 20., 23., 25. und 26. Januar vorgesehen, jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf über das Sekretariat des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen für zehn Euro pro Person, ermäßigt für fünf Euro.