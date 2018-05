Donaueschingen Der blaue Stadtbus soll stärker ins Bewusstsein von Donaueschingen gerückt werden

Die Stadt freut sich über positive Fahrgastzahlen, plant aber weitere Marketing-Aktionen zum blauen Donaueschinger Stadtbus. Das Angebot soll bei den Leuten präsent gemacht werden, so Oberbürgermeister Erik Pauly

Die len für den Fahrgastzahlen für den blauen Stadtbus sorgen für Verzückung im Rathaus: "Sie steigen deutlich und zeigen, dass der Bus immer besser ankommt", sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Gerade im Vergleich zur vorherigen Situation sei das jetzige System überzeugend: "Früher gab es einen undurchsichtigen Fahrplan, jetzt werden drei Linien im 30-Minuten-Takt befahren, es gibt mehr Haltestellen und modernste Fahrzeuge."

Jedoch sei es wichtig, die Bekanntheit des Busses in der Stadt zu erhöhen. Das haben auch schon einige Gemeinderatsfraktionen mit verschiedenen Aktionen gemacht. "Dieses Angebot wird in der Bevölkerung so oft noch nicht erkannt", so Pauly. Dabei habe man zwischen zwei Alternativen wählen können, als der alte Stadtbus-Betreiber insolvent ging: "Entweder es gibt keinen Stadtverkehr, außer für die Schüler, oder wir organisieren das selbst", sagt der Oberbürgermeister. Damit sei die Marschrichtung klar gewesen.

Um den Bus in der Stadt jetzt noch präsenter werden zu lassen, kümmert sich die Werbeagentur Kassandra um einen entsprechenden Auftritt: "Wir haben für 2018 eine ganze Reihe an Maßnahmen geplant", erklärt Reinhilde Heim, Inhaberin der Werbeagentur. Ab Mai werde man in der Stadt monatliche Aktionen machen: "Dazu zählen verschiedene Events passend zur Jahreszeit oder bei Veranstaltungen in der Stadt. Ein Stadtbus-Team wird dazu kleine Überraschungen und Prospekte verteilen", sagt Heim. Für den Bus sei eine eigene Homepage geplant, auf Facebook sei er als "Donaubus Donaueschingen" bereits vertreten. Eine größere Aktion startet am Freitag, 11. Mai: "Bei der Muttertags-Aktion werden von 9 bis 11 Uhr kleine Herzdosen mit Süßigkeiten an alle Frauen und Interessierte verteilt", so Heim. Außerdem seien Plakatmaßnahmen in der Stadt und den Bussen geplant. Auf den Stadtbus-Plakaten sollen zudem kleine Informationen zu dem Angebot vermerkt werden.

Der Bus werde an Bedeutung gewinnen: Der Bahnhof in Donaueschingen werde zukünftig eine deutliche Stärkung erfahren und zu einem "Drehkreuz des Südens" werden, so Pauly. Aktuell werde der Bahnhof umgebaut und barrierefrei gestaltet. Mit der Schwarzwaldbahn nach Offenburg, der Linie Bodensee-Ulm und schließlich der Direktverbindung nach Freiburg, sobald die Elektrifizierung der Höllentalbahn abgeschlossen ist, sei es unverständlich, würde die gute Anbindung in Donaueschingen plötzlich aufhören. "Ich bin überzeugt, der Bus wird sich durchsetzen", sagt Pauly.

Es gehe jetzt darum jene zu aktivieren, die ihn noch nicht kennen: "Der Bus muss mehr in die Köpfe. Es gibt eine Riesenpotenzial an Leuten, die den Bus noch nicht als Alternative erkannt haben. Wir versprechen uns, dass hier die Zahlen steigen", so Pauly. Was jetzt alles geboten werde, habe der Stadtbus bisher nicht leisten können.

Ein-Euro-Ticket

Das Ein-Euro-Ticket für den Stadtbus wird es weiterhin geben: Die Werbemaßnahme, die ursprünglich nur zur Einführung des Donaubusses gedacht war, wird bis zum 30. September verlängert. In den ersten vier Monaten hat die Subventionierung des regulären Tickets die Stadt rund 17 000 Euro gekostet. Mit Einführung des Donaubusses habe man auch das Ticket-System vom kreis übernommen. "Der Bus ist auf diese Art über den Verkehrsbund Schwarzwald-Baar (VSB) in den Kreis eingebunden", erklärt Oberbürgermeister Erik Pauly. Das Rufbus-Angebot werde in der Stadt gut angenommen. Er ist per Telefon und über die App "Rufbus VGVS" abrufbar. (guy)