Donaueschingen Der Stadt-Architekt geht in Ruhestand

Seit 1984 ist Heinz Bunse Stadtbaumeister in Donaueschingen. Ende Juni hört der gebürtige Ostwestfale auf

Die Umgestaltung der Unteren Karlstraße mit dem Bau des Max-Rieple-Platzes war das erste größere Projekt für den damals 30-Jährigen, der aus Warburg stammt. Die Umgestaltung der Karlstraße von der viel befahrenen Landes- zu einer fußgängerfreundlicheren Straße, sowie der neue Hengstler- und Rathausplatz waren damals die nächsten Projekte. Überall in der Kernstadt und in den Stadtteilen hat Heinz Bunse seither Akzente gesetzt, manchmal direkt, wie bei der Sanierung der Donauhallen oder dem Bau des Pferdekreisels, einem der ersten Kreisverkehre im Land, oder auch indirekt, wenn Bauamtskollegen etwa neue Baugebiete formten.

Das Gesicht der Stadt hat sich in der langen Ära Bunses auch abseits exponierter Projekte wie etwa die Modernisierung des Residenzbereichs stark gewandelt. Allein schon die Bevölkerungsentwicklung mit dem Anstieg der Einwohnerzahl von gut 18 000 auf knapp 23 000 erforderte die Ausweisung neuer Baugebiete. Auch intern habe sich einiges geändert. "Die Planung und Umsetzung der Unteren Karlstraße oder die Bürgerhalle Aasen haben wir damals noch komplett allein gemacht", erinnert er sich. Heute machten dies Planungsbüros, weil die Planungen und Untersuchungen viel umfangreicher seien.

Rund 75 Mitarbeiter führt Bunse, denn zum Stadtbauamt gehören auch das Wasserwerk, der Forst, Gärtnerei, Liegenschaften oder die technischen Dienste.

Auch über seine Arbeit im Rathaus hinaus engagiert sich Bunse für die Stadt. Er gründete den Kleinkunstkreis vor vielen Jahren und ist hier federführend. Die Kunstschau "Donaueschinger Regionale" hat er mitinitiiert, ebenso die Drachentage. Und fünf Jahre lang war er Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde. Und im Bereich der Künste will Bunse aktiv bleiben, wenn er zum 30. Juni in den Ruhestand gehen wird. Über die Wiederbesetzung seiner Stelle geht es im Gemeinderat am Dienstag, 18 Uhr, in den Donauhallen.