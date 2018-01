Hüfingen Der Schwarzwaldverein will sich vom angestaubten Image befreien und beschreitet neue Wege

Wandern war gestern? Nein, sagt der Schwarzwaldverein. Denn unter dem neuen Vorsitzenden Herbert Albicker wollen die Wanderer neue Wege beschreiten – und das auch ohne Wanderschuhe.

Neue Wege möchte der Schwarzwalderverein beschreiten. Unter Vorsitzenden Herbert Albicker, der den Traditionsverein seit einem Jahr führt, soll sich der Verein öffnen. Weg vom angestaubten Image einer geschlossenen Gruppe, die sich zum Wandern trifft. Schon bei der Grundsteinlegung für den Verein war das klar. Im Mai 1885 schrieb der in Donaueschingen praktizierende Arzt Dr. Becker: "man beabsichtigt hier, wie in den meisten Städten des Schwarzwaldes einen 'Gemeinnützigen Verein – Verschönerungsverein' zu gründen, dessen Aufgabe es wäre, den Aufenthalt für Einheimische und Fremde möglichst angenehm zu machen ". Ein Verschönerungsverein wurde gegründet, kurze Zeit später wurde eine Sektion Schwarzwaldverein gegründet. Den Verschönergunsverein gibt es nicht mehr, den Schwarzwaldverein aber.

Doch ist Wandern in einer Zeit, in der eine unheimliche Fülle von Freizeitangeboten zu Auswahl stehen, überhaupt noch zeitgemäß? 350 Mitglieder hat der Verein, aber: "Der Altersdurchschnitt liegt über meinem Alter", erklärt der 60-jährige Vereinschef. Aus diesem Grund ist eine Verjüngungskur angesagt. "Wir wollen den Verein öffnen für junge Menschen und Familien", sagt Albicker. Schon mit dem vergangenen Jahr wurden erste Schritte in diese Richtung unternommen und das Programm auf breiter Beine gestellt. Erste Erfolge kann der Vorsitzende bereits verbuchen. "Wir haben mehr Mitglieder gewonnen, als ausgetreten oder verstoben sind." Aktuell hat der Verein 350 Mitglieder. Doch es soll keine einmalige Aktion werden. Albicker will mit seinem Team den neuen Weg fortsetzen.

"Mit unserem neuen Programm bieten wir ein vielfältiges Angebot, das ein breites Publikum ansprechen soll", erklärt er. Von der Familie, die mit kleinen Kindern nur wenige Kilometer zurücklegen soll, bis hin zu den Extremwanderern, die an einem Tag in zehn Stunden 41 Kilometer und 1300 Höhenmeter bewältigen können. Oder das Wandern wird kombiniert. "In dieser Form bieten wir solche eine Veranstaltung zum ersten Mal an", sagt Albicker. Die Rede ist von einer achttägigen Kultur- und Wanderreise, die in die polnischen Städte Breslau, Krakau und Bratislava führt und außerdem Wanderungen in der Hohen Tatra anbietet.

Ebenso niedrigschwellige Angebote, um die ersten Kontakte zum Schwarzwaldverein zu knüpfen, sind beispielsweise Firmenbesichtigungen. Anfang des Jahres waren die Mitglieder des Schwarzwaldvereins schon bei Ricosta, im März wird dann noch Baar-Gold besucht und im April das Setra-Daimler-Montagewerk. Gerade um auch junge Familien anzusprechen, gibt es auch Wanderungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, dass zum einen die Strecke für den Nachwuchs nicht zu lang ist und zum anderen auch interessanten Dinge, wie eine Burg oder ein Abschlussgrillen, angeboten werden. "Man muss bei uns nicht das Gefühl haben, dass wir eine geschlossene Gruppe sind", sagt der Vorsitzende und fügt hinzu: "Bei uns ist jeder willkommen."

Was bietet der Schwarzwaldverein für Einsteiger?

Kleine Wanderungen: 28. Januar: Wanderung Eisenbach – Schwärzenbach mit schönen Aussichten, 8,5 Kilometer, 13 Uhr, Donauhallen; 10. Februar: Bezirkswinterwanderung bei Hornberg, 8 Kilometer, 9.30 Uhr, Bahnhof; 18. März: Rund um die Reichenau, elf Kilometer, 10 Uhr, Donauhallen; 14. April: Felsenweg Höchenschwand, 9,5 Kilometer, 10.30 Uhr, Donauhallen; 29. März, 4. Rundwanderung um den Hohentwiel, zwölf Kilometer, 9 Uhr, Bahnhof; 6. Mai: Schönwald – Genießerpfad Heilklima Steig, elf Kilometer, 9 Uhr; 13. Mai: Am Wildenstein, zwölf Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 21. Mai: Ibental – Zur Wallfahrtskirche Maria Lindenberg, 11,5 Kilometer, zehn Uhr, Donauhallen; 1. Juli, Heidenhöhlen bei Stockach, zehn Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 22. Juli: Auf den Höhen zwischen Randen und Kommingen, acht Kilometer, 13.30 Uhr, Donauhallen; 23. September: Quellregion Donau Wanderung, neun Kilometer, 11 Uhr, Geologischer Garten Donaueschingen; 25. November: Abschlusswanderung – Überraschingstourreine, sechs Kilometer, Anmeldung bis 1. November unter 0771/18 89.

Zehn Kilometer sind doch gar nichts: Dann gibt es hier die richtigen Wanderungen.

Größere Wanderungen: 2. April: Hörnleberg-Tour, 17 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 10. Juni: Silberberg – Schatzkammer am Herzogenhorn, 14 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 8. Juli: Alb-Stausee St. Blasien, 14 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 15. Juli: Premiumwanderweg „Aacher Geißbock“, 13 Kilometer, 10 Uhr, Donauhallen; 19. Juli, Wanderung mit der Trekkingklasse der Realschule, 13 Kilometer, 7.30 Uhr, Donauhallen; 29. Juli: Rundwanderung zu den Quellen von Enz und Breg mit Besuch des Brendturm, 12,5 Kilometer, 9.30 Uhr, Donauhallen; 12. August: Zweiseenblick: Schluchsee und Titisee aus der Vorgelperspektive, 20 Kilometer, 8.30 Uhr, Donauhallen; 19. August, Von St. Märgen nach Kirchzarten, 17 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 26. August, Paradiestour „Augenblick-Runde“, 15,5 Kilometer, Anmeldung bis 23. August bei Lothar Heine unter 0771/63821; 16. September: Höwenegg Vulkankrater, 13 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 30. September, Rund um Sasbach am Kaiserstuhl, 14 Kilometer, 8.30 Uhr, Donauhallen; 3. Oktober, Vögelestein-Tour bei Gutach, 18 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 7. Oktober; Traufgang Zollernburg-Panorama, 15 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen; 4. November, Von Talheim über Lupfen und Hohenkarpfen 13 Kilometer, 9 Uhr, Donauhallen

Wer es sich beweisen will, findet hier etwas passendes:

Richtig große Wanderungen: 17. Juni, Murgleiter 1. Etappe – Von Gaggenau nach Gernsbach, 23 Kilometer, 6.30 Uhr, Donauhallen; 30. Juni, Marathonwanderung, 41 Kilometer, Anmeldung bis 27. Juni unter 0771/35 00.

Für Fans der Berge und der Fernsicht:

In die Berge: 9. September, Zapfenhorn, zehn Kilometer, Anmeldung bis 7. September unter 0771/63821

Für alle, die etwas mehr Zeit haben:

Wanderwoche(ende): 26. Mai bis 2. Juni, Hohe Tatra, Südpolen, Anmeldung bis zum 28. Februar unter 0771/38 89; 31. August bis 7. September, Pfaffenwinkel in Südbayern, Anmeldung bis 28. Februar unter 0771/1889; 13. bis 14. Oktober, Wanderwochenende in den Vogesen, Anmeldung bis 9. September unter 0771/62817, Kosten circa 80 Euro.

Es muss nicht immer Wandern sein

Ohne Wandern: 2. März, Baar-Gold, Anmeldung bis zum 28. Februar unter 0771/12500; 21. März: "Zukunftschance – Essbare Wildpflanzen" mit Markus Strauß in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Baar. Beginn um 19.30 Uhr in den Donauhallen. Teilnahmegebühr fünf Euro bei Voranmeldung, sieben Euro an der Abendkasse; 13. April: Besichtigung Setra-Daimler-Montagewerk in Neu-Ulm, Oberstadien mit dem größten Osterbrunnen der Welt, eine Ostereierausstellung und Krippenmuseum. Kosten: circa 50 Euro, Anmeldung bis 16. März unter 0771/372703; 23. Juni: Radtour Everke-Radweg rund um Donaueschingen, 60 Kilometer, Treffpunkt, 13 Uhr, Donauhallen.

Und auch der Nachwuchs kann mit