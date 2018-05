Elmar Mayer aus Donaueschingen hat ein Problem: Täglich laden Füchse in seinem Garten massenhaft Müll ab. Der 67-Jährige sucht nach einer Lösung für sein Problem – bisher vergeblich

Es ist jeden Tag aufs Neue eine Überraschung: Wenn Elmar Mayer morgens durch seinen Garten in der Talstraße läuft, dann zieht er sich vorher Handschuhe an und nimmt eine Tüte mit. Die Quadratmeter hinter seinem Haus sind nämlich regelmäßig gespickt mit Unrat: Angeknabberte Brötchen, Papierfetzen, Bälle, Dosen, Schuhe – alles Material, das der Fuchs angeschleppt hat. Täglich muss Mayer derzeit seinen Garten wieder aufräumen, neuen Müll aufklauben.

Besonderen Ärger haben er und seine Frau Beate auch wegen der Pflanzen, die sie anbauen: Rhabarber, Beerensträucher, Lauch. "Man traut sich ja nicht mehr, das zu essen" sagt Beate Mayer und zeigt auf eine Stelle unter dem Johannisbeerstrauch. Dort hat offensichtlich ein Tier gegraben und es sich anschließend gemütlich gemacht. Fuchsbandwurm lautet das Schlagwort für die Eheleute.

Anfangs habe sich das Paar noch über den Besuch des Fuchses gefreut: "Letztes Jahr war das ja noch possierlich, ihn zu beobachten", sagt Beate Mayer. Von der Terrasse aus habe man zuschauen können, wie ein Fuchs tagsüber in der Sonne fläzte, ohne Scheu oder Hemmungen vor den Menschen.

Seit etwa zehn Tagen hat sich die Auffassung jedoch geändert. Denn dann begann der Müll im Garten aufzutauchen und gewisse Dinge verschwanden dafür: "Es ist jetzt eine feste Regel für uns, dass wir keine Sachen mehr draußen liegen lassen. Schuhe oder Handschuhe holen wir nachts ins Haus, sonst sind sie weg", erklärt Elmar Mayer. Ihm sei auch schon bei der Gartenarbeit ein Handschuh geklaut worden: "Ich habe ihn nur kurz zur Seite gelegt, dann konnte ich noch den Fuchs beobachten, wie er mit dem Handschuh in der Schnauze in den Büschen verschwand."

Der Zustand ist mittlerweile für die Familie untragbar geworden. Auch ein Blick in die Gärten der Nachbarn zeigt: Hier verteilen Füchse den Müll aus der Gegend. Daher hat sich Mayer jetzt hilfesuchend in einem Schreiben an die Stadt gewandt: "Es ist wirklich eine Zumutung und Plage. Aufgrund dieser Vorkommnisse haben wir keine Lust mehr auf das, was im Garten wächst." Verbunden damit auch die Fragen: Was tun mit dem Müll, denn die Tiere anschleppen? Und kann denn überhaupt irgendwas dagegen gemacht werden? "Wir müssen jetzt einfach mal etwas unternehmen", so Mayer.

Der 67-Jährige ist sich sicher, dass sich in der Gegend mehr als nur ein Fuchs rumtreibt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einer ist. Vorher gab es einmal im Vierteljahr etwas Müll im Garten. Jetzt ist das täglich der Fall." Von einem Bekannten habe er gehört, dass sich weiter die Talstraße hinauf eine Fuchsfamilie unter einer Garagenreihe häuslich eingerichtet und eine Höhle gegraben habe. Auch hegt er die Vermutung, dass die Tiere teilweise auch von Leuten in der Nachbarschaft gefüttert werden: "Die würden doch sonst nicht immer im gleichen Karree umherziehen", sagt Beate Mayer.

Nahe am Haus hat die Familie klein Lämpchen, die mit Solarenergie funktionieren und man habe sich auch schon überlegt, mal nachts das Licht auf der Gartenterrasse anzulassen. Bringen tut das jedoch nichts. "Es kann kein Dauerzustand sein. Vielleicht können die ja mit einer Lebendfalle gefangen und woanders hingebracht werden", so Beate Mayer. In irgendeiner Form müsse jetzt etwas passieren.