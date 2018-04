Wolterdingen Defekter Thermostat löste Saunabrand in Wolterdingen aus

Der 68-Jährige, der am Freitag, 13. April, bei einem Saunabrand ums Leben gekommen ist, starb nicht durch Fremdverschulden. Wie die Polizei sagt, habe der Thermostat die Sauna immer weiter aufgeheizt. In der Folge sei der Mann verstorben

Beim Saunabrand, bei dem am Freitag, 13. April, ein 68-Jähriger ums Leben gekommen ist, schließt die Polizei nun ein Fremdverschulden aus. "Durch einen technischen Defekt des Thermostats hat sich die Sauna immer weiter erhitzt, bis die Holz-Verkleidung schließlich zu glimmen begannen", sagt Polizeisprecher Harri Frank. In der Folge sei der Mann dann verstorben. Es bestehe also die Möglichkeit, dass der 68-Jährige schon vorher tot war oder durch die Überhitzung gestorben sei. Daher werde in diese Richtung auch nicht weiter ermittelt.