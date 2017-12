Donaueschingen Das letzte Fest im alten Tierheim

Die Besucher strömen zu "Weihnachten für Tiere". Denn es ist das letzte Fest im alten Heim. Im Sommer steht der Umzug in den Neubau an.

Andreas Kuchelmeister ist überglücklich: "In meinen kühnsten Träumen hätte ich mit einen solchen Jahresabschluss nicht vorstellen können." Der Vorsitzende des Trägervereins Kreistierheim war angesichts der Besucherzahl einfach sprachlos über die Resonanz auf das letzte "Weihnachten für Tiere" im alten Kreistierheim an der Brigach. Gegenüber den Vorjahren besuchten ungefähr doppelt bis dreimal so viele Gäste den Weihnachtsmarkt, der an seiner alten Wirkungsstätte wohl letztmals stattgefunden hat.

Im Sommer 2018 steht der Umzug in den Neubau zwischen Bundesstraße und Haberfeld bevor. Viele der Besucher waren gekommen, um noch einmal das atmosphärische Umfeld am alten Standort zu genießen und sich gleichzeitig von der Notwendigkeit eines Neubaus zu überzeugen.

"Zum Glück wird demnächst alles besser", sagte Nadine Vögel mit einem optimistischen Blick in die der Zukunft. Wie sehr die Bevölkerung hinter dem Projekt steht, zeige deren Spendenbereitschaft: 250 000 Euro wären bislang zusammengekommen und es sehe ganz danach aus, dass die Dreihunderttausendmarke demnächst bald geknackt werde. "Aktionen wie der Weihnachtsmarkt sind Werbeträger par excellence und steigern die Popularität der Einrichtung", bemerkte Kuchelmeister in Anbetracht des nicht enden wollenden Besucherstroms. Sie wären eine Bestätigung für den Zeitaufwand, der die Verhandlungen mit den Kommunalpolitikern erfordern würde.

Auch in diesem Jahr boten die Marktstände wieder alles an, was das (Tier-)Herz begehrt. Erstmals war der Nabu Schwarzwald-Baar vor Ort, um die Bedeutung eines nachhaltigen Erhalts der biologischen Vielfalt und natürlichen Grundlagen, als Basis für ein zukunftsfähiges Leben zu erläutern. Einer der neuen Aussteller war auch die Rettungshundestaffel. Der Weihnachtsmarkt bot zudem Neuheiten, beispielsweise eine Einführung in die "Raindrop Massage" an. Das Kreistierheim präsentierte seine Spendenaktionen für den Neubau.

Neuer Name

Das Kreistierheim Donaueschingen ändert seinen Namen und wird auf Anregung von Landrat Sven Hinterseh und Wünschen diverser Kommunalpolitiker zum Kreistierheim Schwarzwald-Baar. Zudem lädt die Gesangschule "Wege der Stimme" am 12. Mai zu einem Galaabend in die Hüfinger Festhalle ein. Der Erlös kommt dem Neubau des Kreistierheims zu Gute. Bankverbindung Sparkasse Schwarzwald-Baar: IBAN: DE21 6945 0065 0010 628800 BIC: SOLADES1VSS