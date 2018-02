Donaueschingen Das große Rätsel um die alten Buchstaben

Was hat es mit den alten Buchstaben auf sich, die im Thedy-Schaufenster präsentiert werden? Die Hobbyhistoriker der Geschichtswerkstatt wollen das Rätsel lösen und suchen nach Antworten.

Wer aufräumt, der findet manchmal Dinge, von denen er nicht einmal mehr wusste, dass es sie gibt. Irgendwann einmal abgestellt, gerieten sie in Vergessenheit, keiner hat sie vermisst und keiner hat sich daran erinnert. So ähnlich ging es den Hobbyhistorikern der Geschichtswerkstatt bei ihrem Besuch in den Räumen der Technischen Dienstes. Eigentlich waren sie wegen etwas ganz anderem dort, doch dann entdeckte das Team alte Buchstaben.

Und wie es eben mit der historischen Neugierde so ist – schnell formulierten sich etliche Fragen in den Köpfen der Hobbyhistoriker. Was haben diese alten Buchstaben mit Donaueschingen zu tun? Wer kennt ihren früheren Einsatzort? Welches Wort oder gar Wörter wurden im vergangenen Jahrhundert aus diesen Buchstaben zusammengesetzt? Antworten gab es daraufhin keine. Denn niemand konnte den Ursprung der Buchstaben aufdecken und auch reichliche Scrabble-Erfahrungen brachten wenig – aus den Buchstaben ließ sich einfach kein sinnvolles Wort formen.

Doch die Neugierde wollte nicht nachlassen: Irgendwie muss das Rätsel ja gelöst werden und irgendjemand in der Stadt muss doch die Antwort wissen. Deshalb sind die Buchstaben nun im Schaufenster des Haushalts- und Spielwarengeschäftes Thedy an der Karlstraße ausgestellt. Ganz Donaueschingen darf miträtseln. Wer etwas über den Zweck oder den Einsatzort dieser Buchstaben weiß oder sich an ähnliche Buchstaben oder ganze Beschriftungen im Stadtbild Donaueschingens erinnern kann, wird gebeten, sich im Geschäft Thedy eine Antwortkarte zu nehmen und sie dort oder zuhause in Ruhe auszufüllen. Über Antworten und ganz besonders eine Lösung des historischen Rätsels freuen sich die Mitglieder der Geschichtswerkststatt Donaueschingen sicherlich.