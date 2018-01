Donaueschingen Das Verkehrskonzept erhitzt die Gemüter der Einzelhändler

Beim "Öffentlichen Meinungsaustausch" gibt es große Kritik an Tempo-20-Zone und der Einbahnstraßenregelung für die Fürstenbergstraße. Einzelhändler und Bürger machen ihrem Ärger deutlich Luft und die regionale Wirtschaft hat ein Drei-Punkte-Programm aufgestellt.

Die Nerven liegen blank, wenn es um das Verkehrskonzept geht – vor allem beim Donaueschinger Einzelhandel. Und so lockte die Chance, beim "Öffentlichen Meinungsaustausch" einmal seine Meinung kundzutun, rund 150 Besucher ins Twist. Darunter auch mehr als die Hälfte des Gemeinderates – während CDU und GUB an ihrer Fraktionssitzung festhielten und teilweise später hinzustießen, hatten die FDP, die SPD und die Grünen ihre Vorberatungen für die Gemeinderatssitzung entweder verschoben oder abgesagt.

Wer an diesem Abend gekommen war, um Antworten auf seine Frage zu finden, der wurde eher enttäuscht. Wer allerdings sein Unverständnis, sein Frust und seine Kritik loswerden wollte, dem wurde eine Plattform geboten. Während der Gewerbeverein und die Initiative "Wir für Donau" sich schon vor gut zwei Wochen deutlich zu der Einbahnstraße an der Stadtkirche und der einheitlichen Tempo-20-Zone in der Innenstadt positioniert hatten, kommt nun auch noch die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg dazu. Gemeinsam hat die "Regionale Wirtschaft" ein Drei-Punkte-Programm für das Stadtkonzept Donaueschingen formuliert.

Abfolge und Umsetzung des Verkehrskonzeptes wären den Beteiligten aktuell unklar. Es bestünde ein Informationsdefizit, wann welche Umsetzungsschritte aufeinanderfolgen. Es stelle sich zudem die Frage, ob diese im Sinne einer attraktiven Innenstadt logisch aufeinander abgestimmt sind. Diese Punkte müssten geklärt werden. Bis dies der Fall ist, sollte das Verkehrskonzept nicht umgesetzt werden.

Deshalb halten Bürger und Einzelhändler nichts von der Einbahnstraße und Tempo 20

Patrick Schmoll : "Wie sieht es in fünf Jahren aus, wenn wir jetzt die Einbahnstraße und die Tempo-20-Zone bekommen. Kein Mensch macht sich Gedanken, was passiert", sagt Patrick Schmoll, einer der Vorsitzenden des Gewerbevereins. Man solle den Menschen nicht mit Gewalt etwas verbieten, sondern sie lenken, indem man ein neues Angebot schaffe. Für den Verkehr bedeute das einen "funktionierenden Ring". Doch die Bahnstraße mit ihren zwei Ampeln und zwei Ausfahrten sei keine Alternative. Und nachdem die Einzelhändler fünf Jahre unter Dauerbaustellen gelitten hätten, bestünde nun überhaupt kein Grund für Hektik.

